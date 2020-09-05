Бійці ЗСУ – про погрози Пушиліна: сепаратюга, ми давно чекаємо

Кирило Лютий Розслідування 18:49, 5.09.2020

Українські військовослужбовці відреагували на погрози ватажка терористів "ДНР" Дениса Пушиліна знищити їхні позиції.

Відповідь надійшла від 503 окремого батальйону морської піхоти в суботу, 5 серпня.

"Душилін в ході офіційного бедтріпу черговий раз вирішив погрожувати 503ОБМП. На цей раз говорить, що 7 вересня о 8:00 таки прийде нас ламати. Сепаратюга, ми давно чекаємо", – висміяли бійці заяву окупанта.

Як писав OBOZREVATEL, Пушилін пригрозив знищити інженерні споруди ЗСУ поблизу лінії розмежування на Донбасі, які ті нібито пересунули.

Він погрожував відкрити вогонь по захисниках України, проте в штабі ООС спростували його брехню, зазначивши, що українські позиції по всій лінії фронту нікуди не зсувалися.

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