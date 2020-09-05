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Бійці ЗСУ – про погрози Пушиліна: сепаратюга, ми давно чекаємо

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Розслідування
2,4 т.
Українських військових насмішили погрози Пушиліна

Українських військових насмішили погрози Пушиліна.

Українські військовослужбовці відреагували на погрози ватажка терористів "ДНР" Дениса Пушиліна знищити їхні позиції.

Відповідь надійшла від 503 окремого батальйону морської піхоти в суботу, 5 серпня.

"Душилін в ході офіційного бедтріпу черговий раз вирішив погрожувати 503ОБМП. На цей раз говорить, що 7 вересня о 8:00 таки прийде нас ламати. Сепаратюга, ми давно чекаємо", – висміяли бійці заяву окупанта.

Бійці ЗСУ – про погрози Пушиліна: сепаратюга, ми давно чекаємо

Бійці ЗСУ – про погрози Пушиліна: сепаратюга, ми давно чекаємо

Як писав OBOZREVATEL, Пушилін пригрозив знищити інженерні споруди ЗСУ поблизу лінії розмежування на Донбасі, які ті нібито пересунули.

Він погрожував відкрити вогонь по захисниках України, проте в штабі ООС спростували його брехню, зазначивши, що українські позиції по всій лінії фронту нікуди не зсувалися.

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  2. Розслідування