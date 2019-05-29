Бійці ЗСУ потрапили в полон: з'явилися подробиці про "зраду"

Службове розслідування, яке перевіряло інформацію про обставини, за яких восьмеро військовослужбовців мотопіхотного батальйону 53-ї ОМБР потрапили в полон, не встановило факту державної зради.

Про це повідомляє прес-служба президента України Володимира Зеленського. Водночас щодо командування батальйону та 53-ї ОМБР будуть зроблені управлінські та дисциплінарні висновки у зв'язку зі значними прорахунками в організації бойової підготовки й внутрішньої служби.

"Крім цього, встановлено порушення особовим складом прикордонного наряду на КПВВ "Новотроїцьке", КП "Березове-1" і "Березове-2" порядку контролю за переміщенням через лінію дотику", — додали в прес-службі.

Зеленський заявив, що буде зроблено все необхідне для повернення полонених бійців.

"Ми діятимемо максимально швидко й ефективно для звільнення наших хлопців", — сказав він.

Ілюстрація Корреспондент.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, бійці, які 22 травня потрапили в полон до терористів "ДНР" поблизу Новотроїцького, дійсно могли заблукати.

Принаймні, це виглядає цілком правдоподібно, враховуючи місцевість, де вони були захоплені, й ті дані щодо інциденту, які публікуються в ЗМІ, вважає учасник АТО Андрій Шор.

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