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/Розслідування

Бійці ЗСУ потрапили в полон: з'явилися подробиці про "зраду"

5.3тЧитати матеріал російською

Службове розслідування, яке перевіряло інформацію про обставини, за яких восьмеро військовослужбовців мотопіхотного батальйону 53-ї ОМБР потрапили в полон, не встановило факту державної зради.

Про це повідомляє прес-служба президента України Володимира Зеленського. Водночас щодо командування батальйону та 53-ї ОМБР будуть зроблені управлінські та дисциплінарні висновки у зв'язку зі значними прорахунками в організації бойової підготовки й внутрішньої служби.

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"Крім цього, встановлено порушення особовим складом прикордонного наряду на КПВВ "Новотроїцьке", КП "Березове-1" і "Березове-2" порядку контролю за переміщенням через лінію дотику", — додали в прес-службі.

Зеленський заявив, що буде зроблено все необхідне для повернення полонених бійців.

"Ми діятимемо максимально швидко й ефективно для звільнення наших хлопців", — сказав він.

Ілюстрація

Ілюстрація

Корреспондент.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, бійці, які 22 травня потрапили в полон до терористів "ДНР" поблизу Новотроїцького, дійсно могли заблукати.

Принаймні, це виглядає цілком правдоподібно, враховуючи місцевість, де вони були захоплені, й ті дані щодо інциденту, які публікуються в ЗМІ, вважає учасник АТО Андрій Шор.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Конечно заблудились,потому-что все знают что они пришли убивать на чужую землю..
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