Бійці ЗСУ потрапили в полон "ЛНР": терористи змусили виступити з гучною заявою

Терористи "ЛНР" опублікували відео "прес-конференції" з двома українськими військовослужбовцями, яких вони захопили в полон.

Запис опубліковано на одному з каналів окупантів в YouTube. Бійців ЗСУ, які пропали ще 26 травня, звуть Яків Веремейчик і Юрій Євтушок.

У прес-службі 14-ї окремої механізованої бригади повідомили, що командування намагається звільнити з полону вояків, на яких окупанти могли чинити психологічний тиск з метою створення проросійської пропаганди.

Так, в "ЛНР" змусили захисників публічно визнати, що на Донбасі нібито немає російсько-окупаційних військ.

"Я думаю, відсотків десь 90 особового складу не хочуть воювати, бо не хочуть цієї війни, просто всі хочуть дочекатися закінчення терміну свого контракту і якомога швидше поїхати додому", - сказав Веремейчик.

Він заявив, що на Донбасі "дійсно немає жодного росіянина".

"Живуть звичайні, мирні люди. А на блокпостах стоять тільки місцеві козаки. Все", - прозвучало з його вуст.

"Це все реальність. Ми побачили, що тут мирні жителі, ні по кому стріляти", - сказав Євтушок.

Як повідомлявOBOZREVATEL, недавно в полон "ДНР" потрапив ще один боєць ВСУ, відео допиту з яким також було опубліковано терористами.