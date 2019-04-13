Бійці ЗСУ отримали партію нової смертоносної зброї: опубліковані фото

Збройні сили України отримали 120 нових зразків техніки, які раніше не були на озброєнні.

Як передає прес-служба Міністерства оборони, про це повідомив Степан Полторак, заявивши, що поточний рік є дуже оптимістичним в питаннях, які пов'язані з виконанням державного оборонного замовлення.

"Ми ввели 120 нових зразків техніки тих, яких раніше не було на озброєнні ЗС України та допустили до експлуатації понад 330 одиниць озброєння і техніки. Це і в авіаційному комплексі, і безпілотні літальні комплекси, бойові літаки, які ми закупили. Для нас головне - бачити кінцеву мету", - розповів він.

Зокрема, мова йде про такі види озброєння:

автомобілевоз Sea Amazon (він 9 квітня прибув до Одеси з США для озброєння української армії);

бомбардувальник Су-24 (його відремонтованим отримали в своє розпорядження Повітряні сили Збройних сил України);

контрбатарейний радар 1Л220УК (був розроблений КП "НВК "Іскра", що входить до складу ДК "Укроборонпром", на державних випробуваннях перевищив задані тактико-технічні характеристики);

крилаті ракети "Нептун" (озброєння наземного базування для ураження морських і берегових цілей).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці березня бійці ЗСУ отримали 420 одиниць новітнього озброєння, серед який танки, БТР і артилерійські установки.

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