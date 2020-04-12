Бійці ЗСУ методично приструнили найманців Путіна: поранено 7 терористів

Російські найманці на Донбасі 11 квітня 8 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил, внаслідок чого поранення отримали троє українських військових.

Водночас наші воїни вогнем у відповідь приструнили противника й поранили сімох окупантів. Про це повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.

Зазначається, що противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Бійці ЗСУ методично приструнили найманців Путіна на Донбасі

Так, підрозділи зі складу оперативно-тактичного угруповання "Схід" минулої доби зафіксували три обстріли з боку окупаційних військ.

Зокрема, із гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї російські найманці відкривали вогонь по наших опорних пунктах неподалік Славного, Широкиного та Пісків.

Мінські домовленості щодо відведення важких озброєнь російсько-окупаційні війська 11 квітня також порушували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", де здійснили п’ять обстрілів:

двічі поблизу Новотошківського – з мінометів 122-го калібру (чотири артилерійські снаряди) та 28 мін 120-го калібру, а також із автоматичних станкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї;

тричі поряд із Новозванівкою – з мінометів 120-го і 82-го калібрів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

"Враховуючи реальну і значну небезпеку, на яку окупанти своїми злочинним діями наражали як військовослужбовців, так і цивільних громадян, підрозділи Об’єднаних сил оперативно реагували на кожен обстріл та прицільним вогнем по ворожих позиціях змусили противника повернутися до дотримання встановленого режиму "Тиша", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що вже вночі 12 квітня російські окупаційні війська обстріляли з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру позиції українських захисників поблизу села Тарамчук на Приазов’ї. Вогнем у відповідь Об’єднані сили негайно припинили ворожу провокацію.

На щастя, за нинішню добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил теж не зафіксовано. Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 квітня в результаті обстрілів у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі постраждав один український захисник. Окупанти отримали рішучу відповідь вогнем із озброєння ЗСУ.