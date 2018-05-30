Бійці ОС знищили БМП путінських терористів: з'явилося відео

Бійці тактичної групи "Моспине" Об'єднаних сил на Донбасі підбили БМП терористів на Донбасі.

Відео інциденту опублікувала на своїй сторінці в Facebook 93-я ОМБр.

"Вечірній подарунок від протитанкового розрахунку тактичної групи "Моспине" - ще одна "смажена" БМП путінських терористів", - йдеться в повідомленні.

За словами військових, приблизно о 19:00 бойовики нахабно пішли вперед на БМП-1 і почали обстріл позицій 93-й окремої механізованої бригади.

"Вони встигли випустити менше 10 снарядів, поки не потрапили в приціл навідника з тактичної групи "Моспине", якого прикривали бійці 93-й ОМБр. В результаті - посеред поля до сих пір стоїть дим від палаючої бронемашини, в якій час від часу вибухають снаряди боєкомплекту", - розповіли бійці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше безпілотник зняв знищення БМП окупантів на Донбасі .