Бійці ОС розбили військову техніку "ДНР": з'явилися фотодокази

Бійці Об'єднаних сил на Донбасі знищили військову техніку терористів у Донецькій області.

Про нові успіхи розповів на своїй сторінці в Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). "Родючі шахти Донбасу або черговий доказ російської агресії. За даними розвідки, підтверджено знищення в районі Горлівки вогнем зенітний ракетний комплекс "Оса-АКМ" та станцію РЕБ Р-330Ж "Житель" російсько-окупаційних військ у районі Брянки", – підкреслив він.

За його словами, фотодокази також представлені у звіті ОБСЄ. "Вірте у воїнів! Все буде Україна!" – написав військовий.

Facebook Анатолія Штефана

Facebook Анатолія Штефана

Facebook Анатолія Штефана

Facebook Анатолія Штефана

Facebook Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі 29 березня обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил значно загострилася. Загинув український боєць, ще чотирьох поранили.

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