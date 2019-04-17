Бійці ОС під носом у "Л/ДНР" влаштували потужні стрільби: сильне відео

Українські мінометники провели тренування в районі Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Під час занять військові удосконалювали індивідуальну підготовку і тренувалися діяти у складі розрахунків і батарей. Про це у Facebook повідомляє прес-штаб ООС.

"Для розрахунків мінометів 2Б9 "Волошка" під час практичних занять важливо відпрацювати, довести до автоматизму кожну деталь. А саме – здійснення маршу, розгортання бойових позицій, підготовку вихідних даних для стрільби, точність та інтенсивність вогню, переміщення на інші позиції після виконання вогневих завдань", – йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що мінометники продемонстрували впевнені і професійні дії, які свідчать про їхню високу готовність протидіяти противнику в бойових умовах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 квітня відбулися навчання Об'єднаних сил, які звільняють тимчасово окупований Донбас, із протиповітряної оборони.

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