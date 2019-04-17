|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Бійці ОС під носом у "Л/ДНР" влаштували потужні стрільби: сильне відео

1.2тЧитати матеріал російською

Українські мінометники провели тренування в районі Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Під час занять військові удосконалювали індивідуальну підготовку і тренувалися діяти у складі розрахунків і батарей. Про це у Facebook повідомляє прес-штаб ООС.

"Для розрахунків мінометів 2Б9 "Волошка" під час практичних занять важливо відпрацювати, довести до автоматизму кожну деталь. А саме – здійснення маршу, розгортання бойових позицій, підготовку вихідних даних для стрільби, точність та інтенсивність вогню, переміщення на інші позиції після виконання вогневих завдань", – йдеться в повідомленні.

Новини
Гранати, гвинтівки і майже 3000 куль: у Києві виявили арсенал зброї з ООС

У штабі наголосили, що мінометники продемонстрували впевнені і професійні дії, які свідчать про їхню високу готовність протидіяти противнику в бойових умовах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 квітня відбулися навчання Об'єднаних сил, які звільняють тимчасово окупований Донбас, із протиповітряної оборони.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна
Теги
ООСвійна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
1
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
andrei andrei
andrei andrei
Мощные стрельбы? В тире? Попали хоть?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
"Чудом осталась жива: в результате обстрела ВСУ в ЛНР ранена 11-летняя девочка. Получившая ранение, в результате обстрела Золотого-5 со стороны карателей ВСУ, девочка и её мама в программе 60 минут". *** Вечером, 14 апреля, военнослужащие ВСУ и Национальной гвардии Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел по населенному пункту ЛНР, в результате которого был ранен ребенок. ВСУ продолжают подвергать мирных жителей Донбасса обстрелам. На сей раз под огонь попали жители поселка Золотое-5 Первомайского района ЛНР. В результате нападения ранения получила 11-летняя девочка. Она призналась, что находилась в этот момент внутри дома, однако из-за взрыва окно разбилось, а ее задело осколком стекла. Ребенка доставили в больницу. «Было легкое сотрясение. И только царапина. Это чудо», - признается врач Евгений Гарагатый. После происшествия на место прибыли сотрудники представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации, которые постановили, что военнослужащие ВСУ и Национальной гвардии Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения - предположительно, из БМП-1 и миномета. Один из боеприпасов также попал в парк поселка. Местные жители своими силами устранят последствия нападения"
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2

Блоги / думки