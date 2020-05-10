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10 травня • оновлено в 17:55
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Бійці ООС на Донбасі зворушливо привітали своїх матерів. Відео

1.1т
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Військовослужбовці Об'єднаних сил на Донбасі привітали своїх матерів з їхнім днем.

Відеопривітання опублікував прес-центр ООС у Facebook (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

Бійці на Донбасі зворушливо привітали своїх матерів

Бійці на Донбасі зворушливо привітали своїх матерів

У ролику кілька десятків бійців кажуть слова подяки і підтримки своїм мамам.

"Бажаю тобі здоров'я і терпіння мене дочекатися. Обіцяю повернутися живим і неушкодженим", – сказав один з військових.

Нагадаємо, День матері в Україні, як і в багатьох інших країнах світу, відзначається в 2020 році 10 травня.

Раніше до свята OBOZREVATEL опублікував для своїх читачів найкращі привітання з Днем матері у віршах і прозі, красиві листівки і оригінальні відео.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
видео війна Донбас
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Не подходи к молоту, не стреляй, не мородерствуй, не синяч, не свиняч, и вернешся к мамке.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Их туда не кто и не звал. Лучше бы выполнили минские соглашения и валили к себе домой
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