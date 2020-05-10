Військовослужбовці Об'єднаних сил на Донбасі привітали своїх матерів з їхнім днем.
Відеопривітання опублікував прес-центр ООС у Facebook (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).
Бійці на Донбасі зворушливо привітали своїх матерів
У ролику кілька десятків бійців кажуть слова подяки і підтримки своїм мамам.
"Бажаю тобі здоров'я і терпіння мене дочекатися. Обіцяю повернутися живим і неушкодженим", – сказав один з військових.
Нагадаємо, День матері в Україні, як і в багатьох інших країнах світу, відзначається в 2020 році 10 травня.
Раніше до свята OBOZREVATEL опублікував для своїх читачів найкращі привітання з Днем матері у віршах і прозі, красиві листівки і оригінальні відео.
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