Військовослужбовці Об'єднаних сил на Донбасі привітали своїх матерів з їхнім днем.

Відеопривітання опублікував прес-центр ООС у Facebook (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

Бійці на Донбасі зворушливо привітали своїх матерів

У ролику кілька десятків бійців кажуть слова подяки і підтримки своїм мамам.

"Бажаю тобі здоров'я і терпіння мене дочекатися. Обіцяю повернутися живим і неушкодженим", – сказав один з військових.

Нагадаємо, День матері в Україні, як і в багатьох інших країнах світу, відзначається в 2020 році 10 травня.

Раніше до свята OBOZREVATEL опублікував для своїх читачів найкращі привітання з Днем матері у віршах і прозі, красиві листівки і оригінальні відео.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!