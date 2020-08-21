Бійці "Азову" та ЗСУ провели видовищні навчання для протистояння ворогу. Відео

В Україні, на військовому полігоні "Урзуф" поблизу Маріуполя, 20 серпня відбулися масштабні військові навчання з бойовою стрільбою. Їх провели спільно бійці ЗСУ та полку "Азов".

Так українські військовослужбовці продемонстрували, як готові нищити ворога на передовій. Показове відео було опубліковано на YouTube-каналі AZOV media (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що особовий склад "Азову" був представлений у складі однойменної батальйонної тактичної групи і став основною одиницею загальновійськового резерву, залученою до навчань.

На полігоні "Урзуф" пройшли військові навчання

Зокрема, БТГр "Азову" склали дві піхотні роти полку, танковий підрозділ, снайперська та групи розвідки, інженерно-саперне відділення, мінометники, артилеристи, бійці зенітного ракетного підрозділу та інші сили.

Також підкреслюється, що вперше на навчаннях такого рівня була продемонстрована майстерність азовців у справі безпарашутного десантування, здійсненого з кабіни Мі-8, який на навчаннях представив військову авіацію спільно з екіпажами Су-25.

У навчаннях брали участь військовослужбовці ЗСУ та полку "Азов"

Військові зазначають, що навчання дають їм можливість показати злагодженість дій усіх підрозділів та їхню готовність успішно протистояти справжньому ворогу на передовій.

"Полк "Азов" готовий повертатися на передову після річної перерви та переносити "умовне" поле бою з окупантом на реальний рубіж протистояння", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Збройні сили України на фоні загрози з боку РФ проведуть військові навчання на Херсонщині. До них буде залучено підрозділи територіальної оборони регіону.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!