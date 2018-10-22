Бійня у Керчі: Рослякова перед стріляниною бачили із чоловіками у формі

Напередодні нападу на політехнічний коледж керченського стрілка, 18-річного Владислава Рослякова помітили в компанії двох невідомих у військовій формі.

За місяць до нападу Росляков придбав гвинтівку та набої. Тоді його зняла камера відеоспостереження у мисливському магазині "Сокіл", повідомляє ТСН.

Напередодні бійні хлопець забрав усі фото з сімейного альбому і востаннє приходив до бабусі в компанії двох невідомих чоловіків у військовій формі.

Зазначається, що Росляков дістав гроші на зброю, викравши до 20-ти тисяч рублів у своєї бабусі Таїсії. А в липні він успішно пройшов навчання у центрі підготовки поводження зі зброєю "Егіда" — у Сімферополі.

Згідно із законами держави-окупанта, 18-річний хлопець цілком може відповідально користуватися зброєю. Для порівняння: в Україні дозвіл на зброю надається тільки після 21-го року.

Нагадаємо, що 17 жовтня у Керченському політехнічному коледжі розстріляли й підірвали студентів і педагогів. За офіційною версією окупантів, винуватцем є Владислав Росляков, який приніс у навчальний заклад зброю і саморобні вибухові пристрої та скоїв напад.

Пізніше його знайшли мертвим у бібліотеці. Окупаційна влада відкидає версію теракту, вважаючи загибель 21 людини і травмування майже 60-ти — вбивством. Українська влада розцінила напад як теракт і вже почала розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за деякими даними, Росляков довго готувався до бійні і тренувався стрілянині біля покинутого заводу, а також у спеціальному центрі. Крім цього, хлопець напередодні трагедії підходив підготовку в Сімферополі. Також журналісти знайшли місце, де він стріляв у мішені й збирав вибухівку. Там же був спалений ноутбук підлітка.