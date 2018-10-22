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Бійня у Керчі: Рослякова перед стріляниною бачили із чоловіками у формі

60.7тЧитати матеріал російською

Напередодні нападу на політехнічний коледж керченського стрілка, 18-річного Владислава Рослякова помітили в компанії двох невідомих у військовій формі.

За місяць до нападу Росляков придбав гвинтівку та набої. Тоді його зняла камера відеоспостереження у мисливському магазині "Сокіл", повідомляє ТСН.

Напередодні бійні хлопець забрав усі фото з сімейного альбому і востаннє приходив до бабусі в компанії двох невідомих чоловіків у військовій формі.

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Зазначається, що Росляков дістав гроші на зброю, викравши до 20-ти тисяч рублів у своєї бабусі Таїсії. А в липні він успішно пройшов навчання у центрі підготовки поводження зі зброєю "Егіда" — у Сімферополі.

Згідно із законами держави-окупанта, 18-річний хлопець цілком може відповідально користуватися зброєю. Для порівняння: в Україні дозвіл на зброю надається тільки після 21-го року.

Нагадаємо, що 17 жовтня у Керченському політехнічному коледжі розстріляли й підірвали студентів і педагогів. За офіційною версією окупантів, винуватцем є Владислав Росляков, який приніс у навчальний заклад зброю і саморобні вибухові пристрої та скоїв напад.

Пізніше його знайшли мертвим у бібліотеці. Окупаційна влада відкидає версію теракту, вважаючи загибель 21 людини і травмування майже 60-ти — вбивством. Українська влада розцінила напад як теракт і вже почала розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за деякими даними, Росляков довго готувався до бійні і тренувався стрілянині біля покинутого заводу, а також у спеціальному центрі. Крім цього, хлопець напередодні трагедії підходив підготовку в Сімферополі. Також журналісти знайшли місце, де він стріляв у мішені й збирав вибухівку. Там же був спалений ноутбук підлітка.

Читайте всі новини по темі "Вибух у Керчі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Вибух у Керчіанексія Криму
Місце
Україна
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иванов вася
иванов вася
сука в рашке жить страшнее чем в сомали. всякие чеченские войны бесланы норд осты керчи владикавказы жилые дома автобусы и т.д. -тысяч сто погибло РУССКИХ. все по команде высококоблучного сученка пукина
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Nashur Sancho
Nashur Sancho
Это было сделано для того чтобы в ГОсдуме вест и закон об отмене оружия у населения, ДЛЯ того чтоб на митингах небыло сопротивления росгвардии, так больше русских будут отстреливать
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Tudaev Nicola
Tudaev Nicola
Nashur Sancho, так на Украине уже такой закон есть, и?
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Готик Анна
Готик Анна
Вот вам и разгадка.Пацана хорошо "подготовили" и это не гражданские.Это ФСБ точно.Ясно , что русский мир хотел:чтоб Украине навесить ярлык террористического государства.Только одно не учли-не получится ,эта ложь не пройдет.Зря парня и людей угробили.
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Tudaev Nicola
Tudaev Nicola
Готик Анна, логика майдауна...если что то происходит, то виновато фсб и это точно! по другому быть не может!
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