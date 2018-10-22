МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Бійня в Керчі: окупанти оскандалились з постраждалою дівчинкою

18.1тЧитати матеріал російською

Неповнолітня студентка Лера Кочкіна, яка постраждала під час масового нападу на Керченський політехнічний коледж, не отримає фінансову допомогу для лікування через помилку, яку допустили при написанні її прізвища.

"16-річна Лера Кочкіна була в епіцентрі вибуху. Лікарям у стані шоку вона сказала, що з нею все нормально, та її відпустили додому. А наступного дня дівчинка стала втрачати слух і зір. Лікарі знайшли у неї барабанну перетинку, яка лопнула, та осколки в нозі. У першій міській (де лікується велика частина потерпілих) її не приймають. Мовляв, ти не в списках, іди до лікарні за пропискою", - повідомляє Telegram-канал Mash.

Лера Кочкіна

Лера Кочкіна

Mash

Відзначається, що Лера не потрапила до списків, тому що саме лікарі неправильно написали її прізвище. Таким чином, студентці доведеться лікуватися за свій рахунок.

Новини
Росляков був не один? Очевидці зробили резонансну заяву про теракт у Керчі

"Зараз у МОЗ уже направили потрібні документи і почали з'ясовувати, хто є хто. Але найбільше мама дівчинки боїться, що дочка втратить слух і не зможе займатися музикою. А вона про це мріє", - сказано в повідомленні.

Бійня в Керчі: окупанти оскандалились з постраждалою дівчинкою

Як повідомляв OBOZREVATEL, у результаті нападу на коледж у Керчі загинула 21 людина, травмовано було майже 60 осіб. За даними Міністерства охорони здоров'я Росії, з усіх постраждалих у результаті теракту троє були у вкрай важкому стані, ще десять - у важкому.

Читайте всі новини по темі "Вибух у Керчі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Вибух у Керчіанексія Криму
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
17
2
Смішно
2
Цікаво
48
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги