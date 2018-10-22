Бійня в Керчі: окупанти оскандалились з постраждалою дівчинкою

Неповнолітня студентка Лера Кочкіна, яка постраждала під час масового нападу на Керченський політехнічний коледж, не отримає фінансову допомогу для лікування через помилку, яку допустили при написанні її прізвища.

"16-річна Лера Кочкіна була в епіцентрі вибуху. Лікарям у стані шоку вона сказала, що з нею все нормально, та її відпустили додому. А наступного дня дівчинка стала втрачати слух і зір. Лікарі знайшли у неї барабанну перетинку, яка лопнула, та осколки в нозі. У першій міській (де лікується велика частина потерпілих) її не приймають. Мовляв, ти не в списках, іди до лікарні за пропискою", - повідомляє Telegram-канал Mash.

Лера Кочкіна Mash

Відзначається, що Лера не потрапила до списків, тому що саме лікарі неправильно написали її прізвище. Таким чином, студентці доведеться лікуватися за свій рахунок.

"Зараз у МОЗ уже направили потрібні документи і почали з'ясовувати, хто є хто. Але найбільше мама дівчинки боїться, що дочка втратить слух і не зможе займатися музикою. А вона про це мріє", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у результаті нападу на коледж у Керчі загинула 21 людина, травмовано було майже 60 осіб. За даними Міністерства охорони здоров'я Росії, з усіх постраждалих у результаті теракту троє були у вкрай важкому стані, ще десять - у важкому.