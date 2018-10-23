Бійня в Керчі: на КремльТБ пояснили скандальне інтерв'ю з мертвою студенткою

Телеканал "Росія 1" виправдався з приводу скандального інтерв'ю із загиблою студенткою Керченського політехнічного коледжу Аліною Керовою.

На офіційній сторінці пропагандистської програми "60 хвилин" у Instagram сказали, що дівчина, з якою говорила ведуча Ольга Скабєєва, побоялася називати своє справжнє ім'я.

"Аліна Керова - студентка керченського коледжу, на жаль, загинула. Її ім'ям, на жаль, представилася інша дівчина. Вона й була у нас в ефірі в день страшної трагедії. Дівчина стверджує, що перебувала у шоці та побоялася називати своє справжнє ім'я. Але ми його з'ясували, у нас є її телефон і листування редакторів програми з тими, хто в Керчі допомагав нам шукати свідків трагедії. Шукали, і знаходили, зокрема, в соціальних мережах", - сказано в повідомленні.

Пропагандисти відзначили, що звернулися до волонтера, яка порадила зателефонувати студентці і надала номер.

Аліна Керова "Дождь"

"Дівчина відповіла на дзвінок редактора о 17:44, сама погодилася на телефонне інтерв'ю, і ми, звичайно, вивели свідка події в прямий ефір. Редактору вона представилася Аліною Керовою. Представилася, ми не знаємо цього достеменно, ще не знаючи про трагічну долю Аліни. В неофіційних списках загиблих у Керчі на момент ефіру (офіційні списки з'явилися наступного дня) Аліни Керової не було. Справжні мотиви, що спонукали студентку керченського коледжу представитися нам чужими ім'ям і прізвищем, нам досі невідомі", - виправдалися на телеканалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Скабєєва включила до ефіру очевидця, яка представилася Керовою, 17 жовтня. Пізніше з'ясувалося, що насправді студентка другого курсу 2002 року народження загинула під час теракту.