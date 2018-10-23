МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Бійня в Керчі: на КремльТБ пояснили скандальне інтерв'ю з мертвою студенткою

18.5тЧитати матеріал російською

Телеканал "Росія 1" виправдався з приводу скандального інтерв'ю із загиблою студенткою Керченського політехнічного коледжу Аліною Керовою.

На офіційній сторінці пропагандистської програми "60 хвилин" у Instagram сказали, що дівчина, з якою говорила ведуча Ольга Скабєєва, побоялася називати своє справжнє ім'я.

"Аліна Керова - студентка керченського коледжу, на жаль, загинула. Її ім'ям, на жаль, представилася інша дівчина. Вона й була у нас в ефірі в день страшної трагедії. Дівчина стверджує, що перебувала у шоці та побоялася називати своє справжнє ім'я. Але ми його з'ясували, у нас є її телефон і листування редакторів програми з тими, хто в Керчі допомагав нам шукати свідків трагедії. Шукали, і знаходили, зокрема, в соціальних мережах", - сказано в повідомленні.

Новини
''Вбивці на волі!'' Кремль звинуватили у брехні про теракт у Керчі

Пропагандисти відзначили, що звернулися до волонтера, яка порадила зателефонувати студентці і надала номер.

Аліна Керова

Аліна Керова

"Дождь"

"Дівчина відповіла на дзвінок редактора о 17:44, сама погодилася на телефонне інтерв'ю, і ми, звичайно, вивели свідка події в прямий ефір. Редактору вона представилася Аліною Керовою. Представилася, ми не знаємо цього достеменно, ще не знаючи про трагічну долю Аліни. В неофіційних списках загиблих у Керчі на момент ефіру (офіційні списки з'явилися наступного дня) Аліни Керової не було. Справжні мотиви, що спонукали студентку керченського коледжу представитися нам чужими ім'ям і прізвищем, нам досі невідомі", - виправдалися на телеканалі.

Аліна Керова - студентка керченського коледжу, на жаль, загинула. Її ім'ям, на жаль, представилася інша дівчина. Вона і була у нас в ефірі в день страшної трагедії. Дівчина стверджує, що перебувала в шоці і побоялася називати своє справжнє ім'я. Але ми його з'ясували, у нас є її телефон і листування редакторів програми з тими, хто в Керчі допомагав нам шукати свідків трагедії. Шукали, і знаходили, в тому числі, в соціальних мережах. Звернулися до волонтера, яка, зокрема, організувала збір крові для постраждалих (її ім'я і листування з нею є). Волонтер порадила зателефонувати дівчині - студентці коледжу, дала номер її телефону, і ми негайно зателефонували. Дівчина відповіла на дзвінок редактора о 17.44, сама погодилася на телефонне інтерв'ю, і ми, звичайно, вивели свідка події в прямий ефір. Редактору вона представилася Аліною Керов. Представилася, ми не знаємо цього достеменно, ще не знаючи про трагічну долю Аліни. У неофіційних списках загиблих в Керчі на момент ефіру (офіційні списки з'явилися на наступний день) Аліни Керов не було. Справжні мотиви, що спонукали студентку керченського коледжу представитися нам чужими ім'ям і прізвищем, нам до сих пір невідомі. Цим повідомленням ми б хотіли уникнути будь-яких подальших спекуляцій. Ще раз висловлюємо глибоку симпатію рідним і близьким загиблих. Здоров'я всім постраждалим. Керч, ми з тобою.

Публікація від 60minut (@ 60minuttv)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Скабєєва включила до ефіру очевидця, яка представилася Керовою, 17 жовтня. Пізніше з'ясувалося, що насправді студентка другого курсу 2002 року народження загинула під час теракту.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропагандаВибух у Керчі
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
69
23
Смішно
0
Цікаво
16
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Я проглядав різні ролики різних блогерів , ТВ і т.д. Відмітив для себе, що більшість тих,хто був у кадрі (батьки,студенти...) належали до татарської народності. Чи не була дана спецоперація спецоперацією проти татар? Проти певного настрою в училищі? І тому,для відволікання від проблем Московщини, вибрали саме цей політех? Жертва -виправдана? Якась "націоналістична-рашистська" група,з дозволу ФСБ,чи самочинно скоїла цей АКТ? Але Кремль,в останній час,зрозумів,що це суспільна ПоМИЛКА і спустив все на одинака Рослякова? Це лише версія.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Sam Vik
Sam Vik
Есть такой телеканал "Россия 1", к сожалению, как и страна Россия, к сожалению.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Так про распятого мальчика тоже так было. Ватные СМИ — унылое говно. Сначала сами обосрутся, всех измажут, а затем скажут, что это не они. Кремлёвский почерк.
Показать комментарий полностью
Ответить
12
1

Наші блоги