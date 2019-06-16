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Бійку припинило ДТП: з'явилося відео незвичного інциденту в Миколаєві

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У Миколаєві збили людину, таким незвичним способом зупинивши жорстоку бійку.

Про це повідомляє видання "Новости-Н". Конфлікт між двома перехожими розгорівся прямо на вулиці і швидко переріс в бійку (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

момент наїзду

момент наїзду

"Новини-Н"

Коли один з опонентів повалив суперника на землю і почав бити ногами, в конфлікт несподівано втрутився автомобіль, що проїжджав повз. Водій направив машину прямо на буйного забіяку, збив його і провіз кілька метрів на капоті.

З машини вийшли двоє міцних чоловіків, але забіяка поспішив сховатися від них у дворах. Деталі події і особистості учасників бійки встановлюються.

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Теми
ДТПКримінал
Місце
УкраїнаМиколаїв
Теги
ДТПМиколаївкримінал
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