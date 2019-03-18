Бійки, сутички, вибухи: як в Україні намагаються зірвати вибори

В Україні перед виборами президента шахраї по телефону погрожують виборцям, залякуючи їх не ходити на голосування.

У МВС повідомили, що по країні з'являються колл-центри, звідки українців попереджають не ходити на вибори, передає "Інтерфакс-Україна".

"Буквально днями з'явилася інформація від мережі "Опора", ми почали кримінальне провадження за цим фактом: в різних областях з'являються колл-центри, які залякують людей, щоб вони не йшли на вибори", – повідомив глава координаційного штабу МВС щодо забезпечення правопорядку на виборах, радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко.

Він підкреслив, що дана схема працює на зменшення явки виборців на виборах.

"Людей залякують тим, що на ділянках можуть бути бійки, сутички, вибухи і так далі ... Ми звертаємося до громадян України: не піддавайтеся на такі провокації, ви захищені, у нас достатньо сил, щоб вибори пройшли спокійно і легітимно", – запевнив радник міністра.

Крім того, радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко попередив, що робити селфі з бюлетенем в кабінці голосування заборонено, оскільки це порушує закон.

"Ви не маєте права фотографувати, наприклад, свій виборчий бюлетень, ви не маєте права демонструвати його під час голосування, тому що таким чином ви порушуєте таємницю голосування. Тобто, ніяких селфі в кабінках", – акцентував поліцейський.

Вибори в Україні

Варченко нагадав, що ті виборці, які хочуть проголосувати за межами дільниці реєстрації, повинні подбати про голосування заздалегідь, подавши відповідні документи про зміну місця голосування не пізніше, ніж за п'ять днів до дня голосування.

В цілому, в МВС надійшло 3305 заяв з інформацією про порушення, відкрито 175 кримінальних проваджень за фактами порушень, пов'язаних з виборчим процесом, 24 людям пред'явлено підозру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці визначили четвірку лідерів на президентських виборах в 2019 році.

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