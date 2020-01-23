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23 січня • оновлено в 13:50
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/ Розслідування

Бійка з Кивою в ресторані: Рябошапка раптово передав справу в ДБР

2.3т
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Кримінальне провадження, у якому народний депутат Ілля Кива від ОПЗЖ проходить потерпілим, передали з Національної поліції в Державне бюро розслідувань.

Про це в Telegram-каналі розповів народний депутат 8-го скликання Сергій Лещенко.

"Генпрокурор Руслан Рябошапка передав справу проти депутата Іллі Киви з Національної поліції в Державне бюро розслідувань. Офіс генпрокурора об'єднав два провадження (відкрите поліцією за заявою Киви і Рябошапкою щодо Киви) і доручив його ДБР", – йдеться в повідомленні.

Також Лещенко додав, що, попередньо, у потерпілого від нападу Киви діагностований перелом носа і струс мозку.

Ілля Кива

Ілля Кива

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Народний депутат України Ілля Кива спробував побити відвідувача ресторану в Києві.

  • Михайло Майман, з яким у київському ресторані зчепився нардеп Кива, вважає неприпустимим, щоб такі політики перебували в стінах Верховної Ради.

  • Генеральний прокурор Руслан Рябошапка відкрив провадження за фактом завдання народним депутатом від ОПЗЖ Іллею Кивою тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в Києві.

  • Пізніше в мережу потрапило відео бійки з народним депутатом від ОПЗЖ Іллею Кивою.

  • Також у мережі з'явилося листування народного депутата Іллі Киви з Михайлом Майманом, якого парламентар побив у київському ресторані.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Руслан Рябошапка Сергій Лещенко Ілля Кива
Місце
Україна
Теги
бійка Верховна Рада України "Опозиційна платформа - За життя" Державне Бюро Розслідувань Національна поліція України
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