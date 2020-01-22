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22 січня • оновлено в 22:36
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/ Розслідування

Бійка з Кивою в київському ресторані: Рябошапка взявся за скандального нардепа

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Генеральний прокурор Руслан Рябошапка відкрив провадження за фактом нанесення народним депутатом від ОПЗЖ Іллею Ківою тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в Києві.

Як повідомила пресслужба Офісу генпрокурора, потерпілий звернувся з відповідною заявою.

"Згідно із заявою, народний депутат України, перебуваючи в одному з ресторанів Києва 22 січня, вдарив потерпілого головою в обличчя. Відповідні відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження)", – сказано в повідомленні.

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Відзначається, що відповідно до законодавства відкрити провадження щодо народного депутата може тільки генеральний прокурор.

Кива та Рябошапка

Кива та Рябошапка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Кива уникнув тюремного ув'язнення за корупцію завдяки довідці з психлікарні. Скандальний інцидент трапився в грудні 2013 року.

  • Суд як пом'якшувальну обставину взяв до уваги, що Кива "перебував на лікуванні в Полтавській обласній клінічній психіатричній лікарні з діагнозом" наслідки черепно-мозкової травми з психопатизацією особистості, має інвалідність ІІ групи й хворобливий стан здоров'я внаслідок перенесених закритих черепно-мозкових травм".

  • Однак до листопада 2019 року Кива категорично заперечував, що мав проблеми з психічним здоров'ям.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Руслан Рябошапка Ілля Кива
Місце
Україна Київ
Теги
Опозиційний блок Офіс генерального прокурора України Верховна Рада України
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Гоша Злой
Гоша Злой
что-то пошло не так в королевстве ильи кивы) а представьте если бы он удар с вертухи пропустил....ему и так уже бойцы Альфы померещились.... печалька. срочно нужно назад в полтавскую дурку за новой справкой, а то и загреметь можно так по новому закону-то)
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