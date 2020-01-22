Бійка з Кивою в київському ресторані: Рябошапка взявся за скандального нардепа

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка відкрив провадження за фактом нанесення народним депутатом від ОПЗЖ Іллею Ківою тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в Києві.

Як повідомила пресслужба Офісу генпрокурора, потерпілий звернувся з відповідною заявою.

"Згідно із заявою, народний депутат України, перебуваючи в одному з ресторанів Києва 22 січня, вдарив потерпілого головою в обличчя. Відповідні відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження)", – сказано в повідомленні.

Відзначається, що відповідно до законодавства відкрити провадження щодо народного депутата може тільки генеральний прокурор.

Кива та Рябошапка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кива уникнув тюремного ув'язнення за корупцію завдяки довідці з психлікарні. Скандальний інцидент трапився в грудні 2013 року.

Суд як пом'якшувальну обставину взяв до уваги, що Кива "перебував на лікуванні в Полтавській обласній клінічній психіатричній лікарні з діагнозом" наслідки черепно-мозкової травми з психопатизацією особистості, має інвалідність ІІ групи й хворобливий стан здоров'я внаслідок перенесених закритих черепно-мозкових травм".

Однак до листопада 2019 року Кива категорично заперечував, що мав проблеми з психічним здоров'ям.

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