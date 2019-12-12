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12 грудня • оновлено в 21:50
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Бійка в Раді: суд ухвалив рішення щодо свободівця, який побив "слугу"

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Затриманого колишнього народного депутата України від ВО "Свобода" Олексія Кайду віддали особисті поруки.

Таке рішення прийняв Печерський райсуд Києва увечері 12 грудня, повідомив у Facebook лідер "Свободи" Олег Тягнибок.

Суд обирав такий запобіжний захід, хоча прокурори просили для свободівця 2 місяці за ґратами.

Олексій Кайда

Олексій Кайда

112 Україна

Новини
У Раді вдалися до радикальних заходів через бійку нардепів

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Бійки нардепів
Особи
Олег Тягнибок Андрій Богданець
Місце
Україна Київ
Теги
бійка Печерський суд Верховна Рада України депутат
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Сенсація - у "слуги народу" підозрюють наявність мозку.
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