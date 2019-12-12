Бійка в Раді: суд ухвалив рішення щодо свободівця, який побив "слугу"

Затриманого колишнього народного депутата України від ВО "Свобода" Олексія Кайду віддали особисті поруки.

Таке рішення прийняв Печерський райсуд Києва увечері 12 грудня, повідомив у Facebook лідер "Свободи" Олег Тягнибок.

Суд обирав такий запобіжний захід, хоча прокурори просили для свободівця 2 місяці за ґратами.

Олексій Кайда 112 Україна

Новини У Раді вдалися до радикальних заходів через бійку нардепів

Як писав OBOZREVATEL:

Правоохоронці провели обшуки житла та затримали Олексія Кайду 12 грудня.

Це сталося після бійки на засіданні аграрного комітету Верховної Ради 11 грудня. Свободівці затіяли розбірки, намагаючись домогтися зняття з розгляду закону про ринок землі.

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Богданець у результаті був госпіталізований у лікарню. У нього підозрюють струс мозку.

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