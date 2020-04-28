Бійка ексзаступника Кличка з поліцією: суд ухвалив рішення щодо скандального топчиновника

Солом’янський районний суд Києва відправив під нічний домашній арешт уже колишнього заступника голови КМДА Володимира Слончака, котрого підозрюють в умисному завданні травм правоохоронцю.

На засіданні суду, яке відбулося 28 квітня, суддя Максим Вишняк тільки частково задовольнив клопотання прокуратури, яка просила про цілодобовий домашній арешт скандального топчиновника (щоб подивитися відеотрансляцію засідання, доскрольте новину до кінця).

Згідно з рішенням, тепер Слончак має перебувати вдома із 23:00 до 6 години ранку. Термін запобіжного заходу становить до 27 червня.

Суд відправив Слончака під нічний домашній арешт

Варто зауважити, що на засіданні суду, коли встановлювалася особа підозрюваного, Слончак заявив, що досі перебуває на посаді заступника голови КМДА Віталія Кличка, оскільки нібито "не отримав" розпорядження про своє звільнення.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона обвинувачення заявила, що в постраждалого поліцейського діагностовано забої обличчя, струс мозку. Прокурор наполягав на тому, що Слончак може ухилятися від слідства та впливати на свідків, які бачили, як чоловік вдарив правоохоронця.

Однак адвокат назвав підозру та ризики необґрунтованими. Захист уже звільненого топчиновника стверджував, мовляв, жодна камера спостереження не зафіксувала, щоб Слончак вдарив правоохоронця рукою і головою, як вважає слідство.

Крім цього, адвокат Слончака заявив, що цілодобовий арешт – це занадто сувора міра покарання для його підзахисного, і достатньо було б тільки особистого зобов’язання. Адже підозрюваний "має дбати про двох дітей, які на час карантину проживають за містом, і має певний соціальний статус".

Також захист стверджує, що в інциденті Слончак отримав струс мозку і забій щелепи, внаслідок чого потрапив до лікарні. Колишній заступник голови КМДА заявив, що під час затримання його "шість годин безпідставно протримали в наручниках". Тоді як агресивну поведінку з правоохоронцем скандальний ексчиновник вкотре назвав "зайвими емоціями".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували відео конфлікту між Слончаком та правоохоронцями, зняте на поліцейський відеореєстратор. На ньому зафіксовано, як Слончак підвищував голос та використовував лайку в сторону поліцейських.