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Бій з диверсантами тривав 40 хвилин: ЗСУ захопили трофеї на Приазов'ї. Відеофакт

6.2т Читати матеріал російською

ЗСУ відбили нічну спробу ворожої диверсійної групи підійти впритул до позицій і захопили кілька трофеїв.

Напередодні в сторону Водяного Донецької області вирушила до зубів озброєна ворожа група. Морпіхи їх помітили через прилади нічного бачення на відстані в півтори сотні метрів, говориться в сюжеті ТСН.

"Було бойове зіткнення, вже на дуже близькій дистанції. Бій тривав до 40 хвилин. Далі спостерігали", – розповідає морський піхотинець з позивним "Сварог".

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Трофеї

Трофеї

ТСН

Трофеї

Трофеї

ТСН

За його словами, спостерігали на всіх без винятку позиціях навколо Водяного втричі уважніше до самого ранку. Як тільки почало сходити сонце, на місце бою висунулися розвідники.

"Вранці була проведена розвідка місцевості. Знайшли автомат, АКС і РПГ 7В російського виробництва", – розповів "Сварог".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, ганебна втеча командирів "ДНР" потрапило на відео.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Донецька область ЗСУ
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