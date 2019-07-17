Бій з диверсантами тривав 40 хвилин: ЗСУ захопили трофеї на Приазов'ї. Відеофакт

ЗСУ відбили нічну спробу ворожої диверсійної групи підійти впритул до позицій і захопили кілька трофеїв.

Напередодні в сторону Водяного Донецької області вирушила до зубів озброєна ворожа група. Морпіхи їх помітили через прилади нічного бачення на відстані в півтори сотні метрів, говориться в сюжеті ТСН.

"Було бойове зіткнення, вже на дуже близькій дистанції. Бій тривав до 40 хвилин. Далі спостерігали", – розповідає морський піхотинець з позивним "Сварог".

Трофеї ТСН

Трофеї ТСН

За його словами, спостерігали на всіх без винятку позиціях навколо Водяного втричі уважніше до самого ранку. Як тільки почало сходити сонце, на місце бою висунулися розвідники.

"Вранці була проведена розвідка місцевості. Знайшли автомат, АКС і РПГ 7В російського виробництва", – розповів "Сварог".

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