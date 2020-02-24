Бійця ЗСУ добивали окупанти: кадри секретного відео з "Бані" розкрили брехню пропагандистів

У мережі з'явилися кадри захоплення терористами українського спостережного пункту "Баня" в районі Золотого на Луганщині, під час якого загинув боєць ЗСУ Максим Хітайлов.

Напад бойовиків "ЛНР" відбувся 18 лютого. Фото на своїй сторінці у Facebook оприлюднив військовий експерт Юрій Колесніков.

"Розповіді російської пропаганди про те, що вони хотіли надати допомогу нашому пораненому, але обстріл ЗСУ не дав цього зробити, – брехня", – зазначив Колесніков.

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Він додав, що кадри з камери відеоспостереження доводять: обстрілу під час захоплення сторожового пункту не було.

"Що стосується Максима Хітайлова – на відео є кадри, як його добивали", – написав Колесніков.

Терористи на спостережному пункті "Баня" вбили українського воїна Facebook / Yury Kolesnikov

Терористи на спостережному пункті "Баня" вбили українського воїна Facebook / Yury Kolesnikov

Терористи на спостережному пункті "Баня" вбили українського воїна Facebook / Yury Kolesnikov

Терористи на спостережному пункті "Баня" вбили українського воїна Facebook / Yury Kolesnikov

Додамо, гранатометник Максим Хітайлов, 1997 року народження, входив у 72-гу окрему механізовану бригаду ЗСУ.

Спостережний пункт "Баня" Facebook / Yury Kolesnikov

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