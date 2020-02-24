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25 лютого • оновлено в 01:10
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/ Розслідування

Бійця ЗСУ добивали окупанти: кадри секретного відео з "Бані" розкрили брехню пропагандистів

6.1т
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У мережі з'явилися кадри захоплення терористами українського спостережного пункту "Баня" в районі Золотого на Луганщині, під час якого загинув боєць ЗСУ Максим Хітайлов.

Напад бойовиків "ЛНР" відбувся 18 лютого. Фото на своїй сторінці у Facebook оприлюднив військовий експерт Юрій Колесніков.

"Розповіді російської пропаганди про те, що вони хотіли надати допомогу нашому пораненому, але обстріл ЗСУ не дав цього зробити, – брехня", – зазначив Колесніков.

Терористи на спостережному пункті "Баня" вбили українського воїна

Терористи на спостережному пункті "Баня" вбили українського воїна

Колаж

Він додав, що кадри з камери відеоспостереження доводять: обстрілу під час захоплення сторожового пункту не було.

"Що стосується Максима Хітайлова – на відео є кадри, як його добивали", – написав Колесніков.

Терористи на спостережному пункті "Баня" вбили українського воїна

Терористи на спостережному пункті "Баня" вбили українського воїна

Facebook / Yury Kolesnikov

Терористи на спостережному пункті "Баня" вбили українського воїна

Терористи на спостережному пункті "Баня" вбили українського воїна

Facebook / Yury Kolesnikov

Терористи на спостережному пункті "Баня" вбили українського воїна

Терористи на спостережному пункті "Баня" вбили українського воїна

Facebook / Yury Kolesnikov

Терористи на спостережному пункті "Баня" вбили українського воїна

Терористи на спостережному пункті "Баня" вбили українського воїна

Facebook / Yury Kolesnikov

Додамо, гранатометник Максим Хітайлов, 1997 року народження, входив у 72-гу окрему механізовану бригаду ЗСУ.

Спостережний пункт "Баня"

Спостережний пункт "Баня"

Facebook / Yury Kolesnikov

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Бій під Золотим
Місце
Україна Луганськ
Теги
фотографии Новини Донбасу Донбас Збройні сили України
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Крым Андрей
Крым Андрей
Да это он сам себя обстрелял.
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Livesey David
Livesey David
Это "секретного видео" доказывает только одно, укрo хeрoи так быстро драпали с опорного пункта, что даже не взяли своего раненого товарища, поэтому клоун Колесников, громко хрюкающий про "доказательства" на своём ФБ, сразу затыкается и перестаёт отвечать, когда его просят это видео показать.
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5
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Я не поняла, а где кадры "добивания"? Они есть, но вы их не покажете?
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7
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