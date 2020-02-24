Бійця ЗСУ добивали окупанти: кадри секретного відео з "Бані" розкрили брехню пропагандистів

У мережі з'явилися кадри захоплення терористами українського спостережного пункту "Баня" в районі Золотого на Луганщині, під час якого загинув боєць ЗСУ Максим Хітайлов.
Напад бойовиків "ЛНР" відбувся 18 лютого. Фото на своїй сторінці у Facebook оприлюднив військовий експерт Юрій Колесніков.
"Розповіді російської пропаганди про те, що вони хотіли надати допомогу нашому пораненому, але обстріл ЗСУ не дав цього зробити, – брехня", – зазначив Колесніков.
Терористи на спостережному пункті "Баня" вбили українського воїна
Колаж
Він додав, що кадри з камери відеоспостереження доводять: обстрілу під час захоплення сторожового пункту не було.
"Що стосується Максима Хітайлова – на відео є кадри, як його добивали", – написав Колесніков.
Терористи на спостережному пункті "Баня" вбили українського воїна
Facebook / Yury Kolesnikov
Терористи на спостережному пункті "Баня" вбили українського воїна
Facebook / Yury Kolesnikov
Терористи на спостережному пункті "Баня" вбили українського воїна
Facebook / Yury Kolesnikov
Терористи на спостережному пункті "Баня" вбили українського воїна
Facebook / Yury Kolesnikov
Додамо, гранатометник Максим Хітайлов, 1997 року народження, входив у 72-гу окрему механізовану бригаду ЗСУ.
Спостережний пункт "Баня"
Facebook / Yury Kolesnikov
Як писав OBOZREVATEL:
Рано вранці 18 лютого озброєні формування РФ пішли в атаку під Золотим на Донбасі. Криваві бої почалися одразу на декількох ділянках: Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.
У ЗСУ повідомили про одного загиблого і 4-х поранених бійців. Втрати терористів за підсумками бою склали чотири особи вбитими та шість пораненими.
Відео боїв, на яких можна почути сильні вибухи, були опубліковані в мережі.
Після екстреної наради РНБО президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку російських військ.
Ветеран АТО, представник благодійного фонду "Повернись живим" Андрій Римарук заявив, що Збройні сили вимушено залишили пункт "Баня", щоб не ризикувати життями своїх бійців.
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