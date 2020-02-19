Крили мінами 2,5 години: опубліковані кадри з місця страшного бою на Луганщині

Міністерство оборони показало населений пункт Хутір Вільний на Луганщині після нападу російських найманців на позиції українських військовослужбовців.
Фото і відео оприлюднило офіційне інформагентство відомства "АрміяInform" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Один із воїнів ЗСУ розповів, як відбувалася атака терористів. "Близько 5 ранку російські війська почали обстріл із забороненої зброї. Крили нас 2,5 години. Стріляли мінометами, важкими великими калібрами. Ми їх не чіпаємо, а вони вирішили порушити. Була адекватна відповідь, а що ж ти зробиш. Ми великий калібр не використовували. Вони запросили перемир'я і відступили. Ми вистояли", – розповів військовий.
Бій під Золотим: кадри наслідків
АрміяInform
Відзначається, що незаконні збройні формування під час спроби прориву позицій українських військ стріляли також поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове і Кримське.
Отримавши гідну відсіч, вони запросили режим "тиші", щоб забрати з поля бою своїх поранених і убитих. Українська армія, виконуючи вимоги міжнародного права з ведення бойових дій, задовольнила прохання противника.
Бій під Золотим: кадри наслідків
АрміяInform
Бій під Золотим: кадри наслідків
АрміяInform
Як повідомляв OBOZREVATEL:
18 лютого озброєні формування РФ пішли в атаку на Донбасі. В результаті бою біля Золотого ЗСУ зазнали важких втрат.
У мережі почали з'являтися відео боїв на Донбасі, що спалахнули через раптовий наступ Росії на Донбасі.
У зв'язку з кривавими боями, які 18 лютого розв'язала Росія на Донбасі, Рада національної безпеки і оборони України зібралася на екстрене засідання. Офіс генпрокурора України відкрив кримінальне провадження.
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