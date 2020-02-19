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19 лютого • оновлено в 17:02
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Крили мінами 2,5 години: опубліковані кадри з місця страшного бою на Луганщині

4.2т
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Міністерство оборони показало населений пункт Хутір Вільний на Луганщині після нападу російських найманців на позиції українських військовослужбовців.

Фото і відео оприлюднило офіційне інформагентство відомства "АрміяInform" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Один із воїнів ЗСУ розповів, як відбувалася атака терористів. "Близько 5 ранку російські війська почали обстріл із забороненої зброї. Крили нас 2,5 години. Стріляли мінометами, важкими великими калібрами. Ми їх не чіпаємо, а вони вирішили порушити. Була адекватна відповідь, а що ж ти зробиш. Ми великий калібр не використовували. Вони запросили перемир'я і відступили. Ми вистояли", – розповів військовий.

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Бій під Золотим: кадри наслідків

Бій під Золотим: кадри наслідків

АрміяInform

Відзначається, що незаконні збройні формування під час спроби прориву позицій українських військ стріляли також поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове і Кримське.

Отримавши гідну відсіч, вони запросили режим "тиші", щоб забрати з поля бою своїх поранених і убитих. Українська армія, виконуючи вимоги міжнародного права з ведення бойових дій, задовольнила прохання противника.

Бій під Золотим: кадри наслідків

Бій під Золотим: кадри наслідків

АрміяInform

Бій під Золотим: кадри наслідків

Бій під Золотим: кадри наслідків

АрміяInform

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 18 лютого озброєні формування РФ пішли в атаку на Донбасі. В результаті бою біля Золотого ЗСУ зазнали важких втрат.

  • У мережі почали з'являтися відео боїв на Донбасі, що спалахнули через раптовий наступ Росії на Донбасі.

  • У зв'язку з кривавими боями, які 18 лютого розв'язала Росія на Донбасі, Рада національної безпеки і оборони України зібралася на екстрене засідання. Офіс генпрокурора України відкрив кримінальне провадження.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Війна на Донбасі Бій під Золотим
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Донбас ООС Збройні сили України
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Крупный калибр не использовали говорит,а че вы их какашками своими закидывали?Давайте рагули завязывайте выставлять себя пушистиками ,по данным ОБСЕ обстрелов всегда больше с вашей стороны,только об этом скромно умалчивают.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, вас дурачат... вы это понимаете?
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a alexeyon
a alexeyon
Zhikharev Dmitry, мы понимаем,что ты российский тролль лжец.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Zhikharev Dmitry, Весь мир это понимает, но об этом не принято говорить вслух)
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