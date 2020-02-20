Бій під Золотим: терористи передали Україні тіло Героя ЗСУ

Терористи "ЛНР" 20 лютого віддали Україні тіло загиблого під Золотим воїна ЗСУ Максима Хітайлова. Також окупанти повернули останки ще одного Героя, який був убитий у 2014 році.

Інформація про це з'явилася на офіційній сторінці штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook. Захисники уточнили, що зараз відбувається підготовка до транспортування тіла воїна ЗСУ Хітайлова до місця поховання та проведення ритуалу вшанування полеглого українського Героя.

Максим Хітайлов "Центральний"

Що стосується другого воїна, то ним виявився Тимощук Сергій Володимирович. Чоловік загинув у 2014 році під час виконання бойових завдань із захисту суверенітету і територіальної цілісності України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

вранці 18 лютого збройні формування Російської Федерації пішли в атаку на Донбасі.

У результаті бою, який тривав біля Золотого, ЗСУ зазнали важких втрат – загинув гранатометник Максим Хітайлов 1997 року народження.

Він служив у 72-й окремій механізованій бригаді ЗСУ. Хлопець був родом із Полтавської області.

Станом на вечір 19 лютого тіло Героя ще перебуває у терористів, які викрали його з поля бою.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!