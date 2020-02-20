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20 лютого • оновлено в 17:28
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/ Розслідування

Бій під Золотим: терористи передали Україні тіло Героя ЗСУ

4.9т
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Терористи "ЛНР" 20 лютого віддали Україні тіло загиблого під Золотим воїна ЗСУ Максима Хітайлова. Також окупанти повернули останки ще одного Героя, який був убитий у 2014 році.

Інформація про це з'явилася на офіційній сторінці штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook. Захисники уточнили, що зараз відбувається підготовка до транспортування тіла воїна ЗСУ Хітайлова до місця поховання та проведення ритуалу вшанування полеглого українського Героя.

Максим Хітайлов

Максим Хітайлов

"Центральний"

Що стосується другого воїна, то ним виявився Тимощук Сергій Володимирович. Чоловік загинув у 2014 році під час виконання бойових завдань із захисту суверенітету і територіальної цілісності України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Бій під Золотим Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ЛНР
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
А дела было так: светловоинцы решили *покуралесить* и поползли пугать сеп аров. А у по зи ций вра гов лежала ми на, котороя вдруг взорв олась. Максимка был сильно повреждён, кричал, но ВСУ открыли сильный огонь, и сеп ары не смогли вытащить парня!
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ttt ta
ttt ta
а как оно у них оказалось?
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сибирский ватник
сибирский ватник
ttt ta, Это чакланство+черная магия))
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Чернышевап Алина
Чернышевап Алина
всем росияна смерть будти ві прокляти
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2 из 3 ответов | показать все
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Чернышевап Алина, а не фиг в атаку ходить когда перемирие и разведение. За что боролся, на то и напоролся.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Чернышевап Алина, а как же
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