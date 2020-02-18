Бій під Золотим ще йде, була спроба прориву - журналіст

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що бій на Донбасі в районі Золотого, де намагалися прорватися найманці Росії, за станом на 11:00 18 лютого триває.

Таку заяву він зробив на своїй сторінці в Facebook і підкріпив його фото з місця подій. За його словами, ВСУ зазнають втрат.

"Важкий бій у районі розведення військ до сих пір йде. Б'ють ыз важких знарядь. Була спроба прориву лінії розмежування. Втрати", – прокоментував Цаплієнко.

Бій на Донбасі 18 лютого Facebook Андрія Цаплієнка

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські окупанти на Донбасі при спробі прориву лінії розведення біля Золотого працювали проти захисників України двома ударними групами – артилерією і мінометами.

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