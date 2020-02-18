Головна Новини
18 лютого • оновлено в 12:06
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Бій під Золотим ще йде, була спроба прориву - журналіст

16.4т
Читати матеріал російською

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що бій на Донбасі в районі Золотого, де намагалися прорватися найманці Росії, за станом на 11:00 18 лютого триває.

Таку заяву він зробив на своїй сторінці в Facebook і підкріпив його фото з місця подій. За його словами, ВСУ зазнають втрат.

"Важкий бій у районі розведення військ до сих пір йде. Б'ють ыз важких знарядь. Була спроба прориву лінії розмежування. Втрати", – прокоментував Цаплієнко.

Новини
Путін розв'язав пекельні бої на Донбасі: Порошенко закликав не вірити Росії

Бій на Донбасі 18 лютого

Бій на Донбасі 18 лютого

Facebook Андрія Цаплієнка

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські окупанти на Донбасі при спробі прориву лінії розведення біля Золотого працювали проти захисників України двома ударними групами – артилерією і мінометами.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Бій під Золотим" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Бій під Золотим
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
64
5
Смішно
1
Цікаво
48
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ирина Фил
Ирина Фил
Урался зе со своими разведениями и миром в глазах пу. Что дальше?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Журналист: "Нічний бій в районі розведення військ закінчився", обозная помойка: "Бой под Золотым еще идет, была попытка прорыва")))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
порывались? пленные где? или хотя бы тупы покажите...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
2 из 3 ответов | показать все
Валерий Максимов
Валерий Максимов
Zhikharev Dmitry, Дык, они прорывались в голове журналиЗда. Там же и пленные трупы болтаются)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пономаренко Ольга
Пономаренко Ольга
Zhikharev Dmitry, а что пушки можно взять в плен? Дурень!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги