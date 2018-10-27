МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

''Бігли й обіс*ались'': волонтер розповів про епічну ганьбу ''ДНР''

21.6тЧитати матеріал російською

Терористи "ДНР" в зоні проведення ООС на Донбасі знищили власну позицію.

Про чергову невдачу окупантів в Facebook розповів волонтер Юрій Мисягін, зазначивши, що це сталося в районі Донецького аеропорту, де праворуч і ліворуч від пункту бійців ЗСУ знаходяться позиції терористів.

"Бігли-бігли і по дорозі вср*лись. Щось обд*оченцям захотілося сьогодні повоювати з позиції, яка зліва, і почався обстріл мінами 82-го калібру. А "дув такий сильний вітер" і так вийшло, що ті, що зліва від нас, накрили позицію свого ж батальйону, яка знаходиться від нас праворуч. Так відмінно відпрацювали, що бліндажа справа вже немає. Знищений повністю", - розповів Мисягін.

Новини
Мінус три: офіцер ЗСУ показав убитих терористів на Донбасі

"Наші хлопці посміялися, сказали - це не ми і продовжили своєю справою займатися", - додав він.

Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні в штабі ООС розповіли про хороші новини з Донбасу.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
УкраїнаДонецьк
Об'єкти
Новини ДонбасуНовини ДНР
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
10
42
Смішно
12
Цікаво
1
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Коpоче.Ветеp снес мины.Всем понятно.?Обьясняю.Ополченцы-те что спpава от аэpопоpта пульнули по ООС.Но ветеp такой сильный что снес летящие мины на позиции .котоpые слева от аэpопоpта.Вот так.Что за долбоебы эти хохлы?И потом кто всpался?Бежали-бежали и всpались?Откуда он узнал?Унюхал или увидел.Значит бежал pядом.Может и сам обосpался от меняющих тpаектоpию на 180гpадусов мин.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Куин Сандерс
Куин Сандерс
Яка гарна новина)
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Куин Сандерс, Гы=ггы..Ты вьехал в летающие туды сюды мины?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги