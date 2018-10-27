''Бігли й обіс*ались'': волонтер розповів про епічну ганьбу ''ДНР''

Терористи "ДНР" в зоні проведення ООС на Донбасі знищили власну позицію.

Про чергову невдачу окупантів в Facebook розповів волонтер Юрій Мисягін, зазначивши, що це сталося в районі Донецького аеропорту, де праворуч і ліворуч від пункту бійців ЗСУ знаходяться позиції терористів.

"Бігли-бігли і по дорозі вср*лись. Щось обд*оченцям захотілося сьогодні повоювати з позиції, яка зліва, і почався обстріл мінами 82-го калібру. А "дув такий сильний вітер" і так вийшло, що ті, що зліва від нас, накрили позицію свого ж батальйону, яка знаходиться від нас праворуч. Так відмінно відпрацювали, що бліндажа справа вже немає. Знищений повністю", - розповів Мисягін.

"Наші хлопці посміялися, сказали - це не ми і продовжили своєю справою займатися", - додав він.

Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні в штабі ООС розповіли про хороші новини з Донбасу.