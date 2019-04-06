Біде, душ і рожева постіль: з'явилося відео з камери Зайцевої

У мережі з'явилося відео з тюремної камери, де відбуває термін винуватиця смертельного ДТП у Харкові Олена Зайцева.

Ролик опублікували на Telegram-каналі "ХС|Харків". У підписі до нього зазначається, що зйомка була здійснена 5 квітня під час моніторингового візиту правозахисників до Харківського слідчого ізолятора (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Олена Зайцева Vgorode.ua

На кадрах видно, що в камері стоїть три двоповерхових ліжка, вони застелені рожевою і бузковою постільною білизною. Зі зручностей є туалет з дверима, душ, який обладнаний біде. Камера доволі світла, з новим ремонтом, обкладена сучасними кахлями. У ній є кухонний стіл, мийка, електрочайник, телевізор.

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