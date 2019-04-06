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Біде, душ і рожева постіль: з'явилося відео з камери Зайцевої

8.2тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилося відео з тюремної камери, де відбуває термін винуватиця смертельного ДТП у Харкові Олена Зайцева.

Ролик опублікували на Telegram-каналі "ХС|Харків". У підписі до нього зазначається, що зйомка була здійснена 5 квітня під час моніторингового візиту правозахисників до Харківського слідчого ізолятора (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Олена Зайцева

Олена Зайцева

Vgorode.ua

На кадрах видно, що в камері стоїть три двоповерхових ліжка, вони застелені рожевою і бузковою постільною білизною. Зі зручностей є туалет з дверима, душ, який обладнаний біде. Камера доволі світла, з новим ремонтом, обкладена сучасними кахлями. У ній є кухонний стіл, мийка, електрочайник, телевізор.

Новини
"Де Зайцева?" Мережу розлютила порожня камера винуватиці жахливої ДТП у Харкові

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у жовтні 2017 року на вулиці Сумській в Харкові машини Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися, після чого влетіли в 11 пішоходів. У ДТП загинули шестеро людей.

  • Зайцева стверджувала, що не перевищувала швидкість, однак експертиза показала, що її Lexus мчав зі швидкістю понад 100 км/год.

  • У січні 2019 року стало відомо, що в Харкові можуть закрити автошколу, яка видала права Олені Зайцевій.

  • Також суд відхилив клопотання обвинувачення і захисту Олени Зайцевої, які просили не долучати результати експертизи у Дніпрі до справи.

  • Нарколог Федірко, яку розшукували кілька місяців, прийшла в суд і заявила, що в крові Зайцевої були опіати.

  • Київський суд Харківської області виніс вирок винуватцям трагічної аварії в Харкові. Олені Зайцевій та Геннадію Дронову дали по 10 років позбавлення волі.

  • Зайцева оскаржила вирок в апеляційній інстанції 22 березня.

  • Подав скаргу і другий фігурант Геннадій Дронов.

  • 1 квітня в Харківський апеляційний суд надійшло кримінальне провадження за обвинуваченням Зайцевої та Дронова.

  • 4 квітня стало відомо, що справу про смертельне ДТП на Сумщині було повернуто апеляційною інстанцією назад до Київського районного суду Харкова, оскільки засуджена Зайцева не встигла ознайомитися з матеріалами. Апеляційне провадження відкрито не було.

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Тема
ДТП у Харкові на Сумській
Особа
Олена Зайцева
Місце
УкраїнаХарків
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Червоний Данило
Червоний Данило
нихера себе, у этой убийы-потаскухи апартаменты!!! а где сама то она???? как долго будет продолжатся эта коррупция в судах и тюрьмах???? убийца на свободе, а в прессу они говорят что она в заключении!
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Ruldio Fergison
Ruldio Fergison
Червоний Данило, да она отсасывает отлично.
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