Біде, душ і рожева постіль: з'явилося відео з камери Зайцевої

У мережі з'явилося відео з тюремної камери, де відбуває термін винуватиця смертельного ДТП у Харкові Олена Зайцева.
Ролик опублікували на Telegram-каналі "ХС|Харків". У підписі до нього зазначається, що зйомка була здійснена 5 квітня під час моніторингового візиту правозахисників до Харківського слідчого ізолятора (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Олена Зайцева
Vgorode.ua
На кадрах видно, що в камері стоїть три двоповерхових ліжка, вони застелені рожевою і бузковою постільною білизною. Зі зручностей є туалет з дверима, душ, який обладнаний біде. Камера доволі світла, з новим ремонтом, обкладена сучасними кахлями. У ній є кухонний стіл, мийка, електрочайник, телевізор.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у жовтні 2017 року на вулиці Сумській в Харкові машини Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися, після чого влетіли в 11 пішоходів. У ДТП загинули шестеро людей.
Зайцева стверджувала, що не перевищувала швидкість, однак експертиза показала, що її Lexus мчав зі швидкістю понад 100 км/год.
У січні 2019 року стало відомо, що в Харкові можуть закрити автошколу, яка видала права Олені Зайцевій.
Також суд відхилив клопотання обвинувачення і захисту Олени Зайцевої, які просили не долучати результати експертизи у Дніпрі до справи.
Нарколог Федірко, яку розшукували кілька місяців, прийшла в суд і заявила, що в крові Зайцевої були опіати.
Київський суд Харківської області виніс вирок винуватцям трагічної аварії в Харкові. Олені Зайцевій та Геннадію Дронову дали по 10 років позбавлення волі.
Зайцева оскаржила вирок в апеляційній інстанції 22 березня.
Подав скаргу і другий фігурант Геннадій Дронов.
1 квітня в Харківський апеляційний суд надійшло кримінальне провадження за обвинуваченням Зайцевої та Дронова.
4 квітня стало відомо, що справу про смертельне ДТП на Сумщині було повернуто апеляційною інстанцією назад до Київського районного суду Харкова, оскільки засуджена Зайцева не встигла ознайомитися з матеріалами. Апеляційне провадження відкрито не було.
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