Безумство Путіна можна зупинити — литовський політик

Повернення Росії до ПАРЄ — привід для сорому цієї організації, і все ж більшість країн Європи надто добре знають, хто такий Путін і путінська Росія, щоб іти на поступки країні-агресору.

В України у ЄС є справжні друзі, серед них і Литва, які завжди будуть на її боці. Саме через агресію Росії щодо України сьогодні Литва готова до відбиття можливої агресії Кремля краще, ніж будь-коли.

Україна довела всьому світу, що вона — дієва демократія, хоча рішення, які ухвалює народ, не завжди можна назвати раціональними. Головне — не недосвідченість першої особи держави, а той факт, що в країні триває оновлення влади, і що вектор руху держави залишиться проєвропейським і прореформаторським.

Про це та багато іншого в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів ексміністр освіти Литви, член парламенту Литви, член Комітету з освіти і науки Гінтарас Степонавічюс.

Читайте попереднє інтерв'ю з паном Степонавічюсом, присвячене реформі шкільної освіти в Україні та цінному досвіду Литви.

— Кілька днів тому відбулася неприємна для України подія: до ПАРЄ повернулася Росія.

— Соромно за ПАРЄ.

— Чи вважаєте ви, що це певний індикатор небезпечних для України процесів, які сьогодні відбуваються у західній спільноті?

— Це ще одне нагадування про те, що принципове, тверде ставлення до Росії щороку слабшає. Ми всі розуміємо, що Росія є країною, яка має і користується різними важелями впливу на європейські партії, будує свої відносини на прагматичних засадах з окремими країнами Європейського Союзу. І це, звісно, послаблює загальну позицію.

Володимир Путін, загальне фото на саміті G20 у Японії Офіційний сайт президента Росії

Але я б не переоцінював того рішення, яке ухвалила Парламентська асамблея Ради Європи. Не ця організація формує позицію і фронт Європейського Союзу. Бо до ПАРЄ входять організації, які є далекими від європейських цінностей. Зокрема і завдяки цим голосам було ухвалене таке рішення.

Звісно, це неприємний момент, це соромно для європейської організації, якщо не сказати жорсткіше. Але, з іншого боку, ми повинні розуміти: для більшої частини європейських країн існує занадто багато болючих нагадувань, що таке Росія та її дії, щоб вони кардинально змінювали свою позицію.

Так, насторожують настрої у південній Європі, в низці країн центральної Європи, але у вас є багато щирих друзів, зокрема Литва, і ми будемо стояти за вас і переконувати робити те ж саме своїх партнерів у Європі.

— Дякуємо. Ви знаєте, що слідом за рішенням ПАРЄ Сполучені Штати і Канада заявили про посилення санкцій щодо Росії.

— Я підтримую це. Я прихильник твердої позиції проти Російської Федерації. Я гадаю, це не тільки моя думка. І моя країна, Литва, дотримується такої самої позиції. На кожен інцидент, як, наприклад, історія з українськими моряками, звинувачення, висунуті проти російських підданих у збитті лайнера над Донбасом — це все повинно лягати в рішення, які дають чітко розуміти Росії, як це сприймається цивілізованим суспільством. Речі треба називати своїми іменами.

— І, тим не менше, ми змушені констатувати: незважаючи на всі санкції, попри весь політичний тиск на РФ, сьогоднішнє керівництво Росії продовжує робити те, що робило. Триває війна на Донбасі, питання повернення Криму Україні не вирішується, українських моряків не звільнили тощо. На вашу думку, які важелі впливу на Кремль були б ефективнішими?

— По-перше, європейській спільноті треба не втрачати пильність і адекватно реагувати на те, що відбувається — на кожен інцидент, на кожну ситуацію.

Думаю, альтернативи тому, що робиться через санкції, через позицію Європейського Союзу, немає. Але також дуже важливо, щоб Україна ішла шляхом реформ.

Довіра до України і ваш прогрес залежатиме від того, як ви впораєтеся із викликами не лише у відносинах із Росією — тут без допомоги ви не залишитеся, — але у реформах ви повинні робити свою роботу.

Ми дуже сподіваємося, що, крім нового президента, нова Верховна Рада матиме прореформістський настрій.

— Так, реформи дійсно потрібні, і виклики стоять дуже серйозні. Але, як ви знаєте, главою держави України обрано абсолютно недосвідчену в плані політики людину. Володимир Зеленський заявляє про те, що у нього є команда професіоналів. Поки що ця команда не встигла проявити себе достатньою мірою. І все ж таки, погодьтеся, це досить небезпечна ситуація.

— Свято демократії у вас триває. Напевно, це будуть не тільки вибори Ради, а й місцеві вибори.

Крім усіх побоювань, які присутні у Європейському Союзі, ми бачимо, що Україна — це дієва демократія. Ваші громадяни мають вибір. Найчастіше цей вибір не буває раціональним, він несе в собі емоційну складову. Литва теж проходила через цей етап. І наша політична система досі недосконала. Подивіться, яка хвиля популізму у Європі. Україна у цьому сенсі не є унікальним винятком.

Але в будь-якому випадку, я бачу, що оновлення в політичному сенсі в Україні відбувається. Ми бачимо, що є багато освічених, порядних людей, які готові прийти в політику. Я сподіваюся, що після 21 липня Україна піде в тому напрямку, який дозволить реально продовжувати ті реформи, які у вас почалися після Майдану.

— Однією з основних тез громадян України, які не голосували за Зеленського, була така: недосвідчена людина, що опинилася в ролі Верховного головнокомандувача, просто не зможе впоратися із ситуацією російської агресії. Чи вважаєте ви, що такі побоювання мають право на існування?

— Не мені судити про ці аспекти. Все ж таки не можна робити всі ставки, покладати всі надії або побоювання на одну людину. Владні повноваження в Україні не сконцентровані в одних руках. Ви демократична країна, у вас існує система стримувань і противаг. Можна передбачити, що Рада формуватиме коаліційний уряд. Звісно, це буде нелегкий процес. Але в чому я майже впевнений — у збереженні напрямку на європейську інтеграцію і безпеку.

Гінтарас Степонавічюс Delfi

— Не раз президент Литви пані Грібаускайте говорила про суто військову небезпеку для вашої держави, що йде від Росії. Чи вірите ви особисто, що Путін може зважитися на чергову військову авантюру, зокрема щодо країни-члена НАТО? Якщо так, що може послужити поштовхом до такого кроку?

— По-перше, коли ми бачили безумство військового вторгнення в Україну — ми не могли цього уявити 5-6 років тому, — це стало сильним сигналом і для нас, що ми повинні готуватися до цього. Тисячі людей, зокрема і я, пішли у стрільці, в територіальну оборону. Ми вчимося, щоб знати, що робити, як протидіяти "зеленим чоловічкам", як боротися з фейковою пропагандою. Все це актуалізувалося у Литві саме через українські події. Наше громадянське суспільство прокинулося. Україна дала нам такий поштовх.

Дякувати Україні, напевно, недоречно, але наш сентимент до України і наша безпека — невіддільні.

— І все ж таки ваш прогноз: чи може бути зроблений цей крок?

— Я думаю, треба бути божевільним, щоб на нього піти. Бо ми готові, як ніколи. І ми не одні. Ми беремо участь у НАТО. Щонайменше тисяча вояків НАТО постійно перебуває у Литві. Те ж саме із прилеглими країнами. Тому нехай у Кремлі не думають.

Володимир Путін Офіційний сайт президента Росії

— Останнє запитання — трохи попсове. Чи вважаєте ви, що Путіна необхідно зупинити? Якщо так, хто це може зробити?

- Це не попсове запитання. Просто відсутність демократичної системи з боку громадян Росії його не зупинить. Але я думаю, що міжнародна спільнота мала дуже багато уроків, починаючи зі спроб впливати на американські вибори і закінчуючи результатами Brexit.

Ці дзвінки повинні говорити про те, що треба просто тримати позицію.

— І в цьому полягає головний рецепт — тримати позицію?

— Так, тримати позицію. Бо ми не є тими, хто може змінити Путіна, і не ми будемо змінювати ситуацію в Росії.

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