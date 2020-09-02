Безсмертний заявив, що повернення Донбасу в Україну неможливе

Наразі Україна не може реінтегрувати окуповані території Донбасу, тому слід співіснувати з ними.

Таку думку у бліцінтерв’ю на телеканалі Obozrevatel TV висловив представник України в політичній підгрупі ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі в 2015-2016 та 2019 роках Роман Безсмертний. "Треба припиняти говорити про реінтеграцію, бо вона вже після 5 років війни неможлива. Україна сьогодні не має ні економічних, ні фінансових, ні армійських сил для того, щоб повернути ці території. А тому треба ухвалювати концепцію співіснування", – наголосив він.

Разом з тим Безсмертний підкреслив, що така позиція не означає відмову від цих територій. "Це територія України, і ми її повернемо. А всі, хто зрадив Батьківщину, відповідатимуть. Все. Тут має бути поставлена крапка", – заявив він.

На думку політика, слід організувати відселення жителів Донбасу, що лояльні до України. "Нам треба порятувати їх для того, щоб вони там не мучилися, створити їм необхідні умови і займатися армією й оборонно-промисловим комплексом", – зазначив він.

Повну версію бліцінтерв’ю з Романом Безсмертним читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Безсмертний заявив, що перемир’я на Донбасі – неправда, і що це затишшя потрібно Кремлю, щоб реагувати на ситуацію, що склалася в Білорусі.

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