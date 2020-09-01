Безсмертний заявив про просування інтересів РФ через вибори на Донбасі

Заяви керівництва України про можливість проведення виборів на Донбасі в жовтні поточного року фактично є просуванням інтересів РФ.

Таке висловлювання в бліцінтерв’ю на телеканалі Obozrevatel TV зробив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі в 2015-2016 та 2019 роках Роман Безсмертний. "Я розцінюю згоду українського політичного керівництва, яке кілька місяців тому почало говорити про те, що в жовтні мають відбутися вибори на Донбасі, як просто просування інтересів ворога, просування інтересів Росії", – наголосив він.

В цьому контексті Безсмертний пояснив, що вибори на окупованих територіях сходу країни неможливо провести раніше, ніж за 1,5-2 роки. Головна причина – необхідність відновлення реєстру виборців.

"Я зараз відкидаю всі інші важливі речі. Відновлення реєстру – це 1,5-2 роки. Інший варіант – це кримінальна відповідальність всіх, хто причетний до цього процесу, хто дає згоду", – сказав він.

Безсмертний також нагадав, що навіть у Мінських домовленостях, які він вважає такими, що не мають юридичної сили, йдеться про те, що всі кроки повинні підпорядковуватися закону. "Для того, щоб це зробити, треба поламати українську Конституцію і все виборче законодавство", – підкреслив він.

Повну версію бліцінтерв’ю з Романом Безсмертним читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL, перший президент України Леонід Кравчук, який очолив українську делегацію в ТКГ щодо Донбасу, заявив, що нині не може бути й мови про проведення там виборів.

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