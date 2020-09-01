Безсмертний заявив про просування інтересів РФ через вибори на Донбасі

Заяви керівництва країни про можливість проведення виборів на Донбасі поточного року можна розцінювати як дію в інтересах ворога
Вибори на Донбасі неможливо провести раніше, ніж за 1,5 роки
Цей час потрібен для відновлення реєстру виборців
Вибори на Донбасі неможливі восени 2020.
Заяви керівництва України про можливість проведення виборів на Донбасі в жовтні поточного року фактично є просуванням інтересів РФ.
Таке висловлювання в бліцінтерв’ю на телеканалі Obozrevatel TV зробив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі в 2015-2016 та 2019 роках Роман Безсмертний. "Я розцінюю згоду українського політичного керівництва, яке кілька місяців тому почало говорити про те, що в жовтні мають відбутися вибори на Донбасі, як просто просування інтересів ворога, просування інтересів Росії", – наголосив він.
В цьому контексті Безсмертний пояснив, що вибори на окупованих територіях сходу країни неможливо провести раніше, ніж за 1,5-2 роки. Головна причина – необхідність відновлення реєстру виборців.
"Я зараз відкидаю всі інші важливі речі. Відновлення реєстру – це 1,5-2 роки. Інший варіант – це кримінальна відповідальність всіх, хто причетний до цього процесу, хто дає згоду", – сказав він.
Безсмертний також нагадав, що навіть у Мінських домовленостях, які він вважає такими, що не мають юридичної сили, йдеться про те, що всі кроки повинні підпорядковуватися закону. "Для того, щоб це зробити, треба поламати українську Конституцію і все виборче законодавство", – підкреслив він.
Повну версію бліцінтерв’ю з Романом Безсмертним читайте тут.
Як писав OBOZREVATEL, перший президент України Леонід Кравчук, який очолив українську делегацію в ТКГ щодо Донбасу, заявив, що нині не може бути й мови про проведення там виборів.
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