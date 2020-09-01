Перемир’я на Донбасі – неправда, – Безсмертний
Перемир’я на Донбасі є нереальним, це інший спосіб ведення війни Росією.
Таку заяву в бліцінтерв’ю на телеканалі Obozrevatel TV зробив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі в 2015-2016 та 2019 роках Роман Безсмертний. "Це війна в інший спосіб. Це затишшя потрібно було тільки для того, щоб переорієнтуватися на ситуацію в Білорусі", – наголосив він.
"Уже кілька днів не стріляють. Ба більше – в день святкування Дня Незалежності було оголошено, що не стріляють. Це неправда", – сказав політик.
За словами Безсмертного, повідомлення про відсутність бойових дій на Донбасі не відповідають дійсності. Незважаючи на припинення діяльності диверсійно-розвідувальних груп та снайперів, окупаційні війська продовжують застосовувати проти ЗСУ гранатомети, стрілецьку зброю, безпілотні літальні апарати для закидання вибухівки.
"Скажіть мені, це мир чи це війна в інший спосіб?" – запитав він.
Повну версію бліцінтерв’ю з Романом Безсмертним читайте тут.
Як писав OBOZREVATEL:
24 серпня російські терористи на Донбасі порушили перемир’я та здійснили спробу атакувати позиції ЗСУ з повітря.
25 серпня терористи "Л/ДНР" на Донбасі, підтримувані Росією, застосували гранатомет.
27 серпня терористи "Л/ДНР" здійснили неприцільні постріли.