Перемир’я на Донбасі – неправда, – Безсмертний

Перемир’я на Донбасі є нереальним, це інший спосіб ведення війни Росією.

Таку заяву в бліцінтерв’ю на телеканалі Obozrevatel TV зробив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі в 2015-2016 та 2019 роках Роман Безсмертний. "Це війна в інший спосіб. Це затишшя потрібно було тільки для того, щоб переорієнтуватися на ситуацію в Білорусі", – наголосив він.

"Уже кілька днів не стріляють. Ба більше – в день святкування Дня Незалежності було оголошено, що не стріляють. Це неправда", – сказав політик.

За словами Безсмертного, повідомлення про відсутність бойових дій на Донбасі не відповідають дійсності. Незважаючи на припинення діяльності диверсійно-розвідувальних груп та снайперів, окупаційні війська продовжують застосовувати проти ЗСУ гранатомети, стрілецьку зброю, безпілотні літальні апарати для закидання вибухівки.

"Скажіть мені, це мир чи це війна в інший спосіб?" – запитав він.

Повну версію бліцінтерв’ю з Романом Безсмертним читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL: