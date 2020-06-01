Безпілотник терористів атакував позиції ЗСУ на Донбасі: є поранений

Тимур Григоренко Розслідування 13:28, 1.06.2020 Оновлено: 13:30, 1.06.2020

На Донбасі в зоні ООС під ворожими обстрілами поранили одного українського військового.

Як повідомляє пресцентр штабу ОСС, боєць ЗСУ отримав осколкове поранення близько Гнутове.

"Противник з безпілотного літального апарату скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об'єднаних сил. В результаті вибуху один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїна оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому була надана належна медична допомога", – йдеться в повідомленні.

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