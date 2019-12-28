Безпілотник США пронісся біля Криму та переполошив Росію

Стратегічний безпілотник США впритул наблизився до кордонів окупованого Росією півострова Крим і провів розвідку.

Про це повідомляє моніторинговий ресурс PlaneRadar. Безпілотник RQ-4B-40 Global Hawk ВПС США з бортовим номером 11-2048 і позивним FORTE10 злетів з авіабази НАТО на острові Сицилія.

Спочатку він провів розвідку у лінії розмежування на Донбасі, а потім попрямував до Криму.

RQ-4 Global Hawk – є стратегічним БПЛА. Перший апарат цього типу почав виконувати бойові завдання в березні 2006 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія зазнала фіаско з новим військовим безпілотником.

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