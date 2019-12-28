Головна Новини
28 грудня • оновлено в 08:35
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Безпілотник США пронісся біля Криму та переполошив Росію

1.4т
Читати матеріал російською

Стратегічний безпілотник США впритул наблизився до кордонів окупованого Росією півострова Крим і провів розвідку.

Про це повідомляє моніторинговий ресурс PlaneRadar. Безпілотник RQ-4B-40 Global Hawk ВПС США з бортовим номером 11-2048 і позивним FORTE10 злетів з авіабази НАТО на острові Сицилія.

Новини
Запускають безпілотники і накривають вогнем: терористи "ДНР" активізувалися на Донбасі

Спочатку він провів розвідку у лінії розмежування на Донбасі, а потім попрямував до Криму.

RQ-4 Global Hawk – є стратегічним БПЛА. Перший апарат цього типу почав виконувати бойові завдання в березні 2006 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія зазнала фіаско з новим військовим безпілотником.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська
Теми
Анексія Криму Війна на Донбасі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
0
35
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
Тема про переполошенную Россию не раскрыта.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Из-за Украины пронесся. СУГС, ёпста
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
В первоисточнике так "Разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России" !!!!!)))))))))))) Крым-Россия!!!!))))))))))) Так у кого истерика????))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги