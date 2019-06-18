"Безпеку гарантую": один із ватажків "ДНР" запросив Зеленського на Донбас

"Заступник командувача корпусом міноборони" самопроголошеної "ДНР" Едуард Басурін заявив, що особисто гарантує безпеку президенту Володимиру Зеленському, якщо той приїде на Донбас.

Таку заяву терорист зробив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на росТБ, повідомила в особистому Telegram-каналі прокремлівська журналістка, ведуча Ольга Скабєєва.

Зеленський і Басурін Колаж

"Басурін у студії нашої програми щойно заявив, що особисто гарантує безпеку Зеленському, якщо той зважиться приїхати в Донецьк", – написала вона.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський за результатами візиту в Париж анонсував переговори лідерів країн "нормандського формату" (Німеччина, Росія, Україна і Франція).

На прес-конференції у Франції він також заявив, що бачить завершення війни на Донбасі завдяки дотриманню Мінських угод. При цьому український глава наголосив, що вести переговори з терористами не буде.

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков відповів на заяву Володимира Зеленського про плани щодо повернення анексованого Криму й окупованої частини Донбасу.

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