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"Безпеку гарантую": один із ватажків "ДНР" запросив Зеленського на Донбас

5.3тЧитати матеріал російською

"Заступник командувача корпусом міноборони" самопроголошеної "ДНР" Едуард Басурін заявив, що особисто гарантує безпеку президенту Володимиру Зеленському, якщо той приїде на Донбас.

Таку заяву терорист зробив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на росТБ, повідомила в особистому Telegram-каналі прокремлівська журналістка, ведуча Ольга Скабєєва.

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Зеленський і Басурін

Зеленський і Басурін

Колаж

"Басурін у студії нашої програми щойно заявив, що особисто гарантує безпеку Зеленському, якщо той зважиться приїхати в Донецьк", – написала вона.

"Безпеку гарантую": один із ватажків "ДНР" запросив Зеленського на Донбас

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський за результатами візиту в Париж анонсував переговори лідерів країн "нормандського формату" (Німеччина, Росія, Україна і Франція).

На прес-конференції у Франції він також заявив, що бачить завершення війни на Донбасі завдяки дотриманню Мінських угод. При цьому український глава наголосив, що вести переговори з терористами не буде.

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков відповів на заяву Володимира Зеленського про плани щодо повернення анексованого Криму й окупованої частини Донбасу.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфліктросійська пропаганда
Особи
Едуард БасурінОльга СкабєєваВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
ДНРНовини ДНРтерористи "ДНР"Росіяпропаганда
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Добрыня .
Добрыня .
Матароле ( я знаю . что правильно - Моторолла) вот лично не гарантировал и где теперь Матарола ? Где я вас спрашиваю??
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Крым Андрей
Крым Андрей
И что не так? Что мешает ему поговорить с одним из главарей Дуркаины?
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Сначало вы к нам, все будет хорошо
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