"Безкарне зло!" Зеленського закликали довести до кінця справу Каті Гандзюк

Нова влада повинна зрозуміти, що справа про вбивство Катерини Гандзюк – це маркер. Вона має бути "показово розслідувана", а винні – понести покарання.

Про це заявила в ефірі ObozTV подруга вбитої Марина Хромих на роковини нападу на Катерину – 31 липня 2018 року херсонську активістку облили сірчаною кислотою, через три місяці вона померла.

Хромих наголосила, що ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк" не дозволить спустити цю справу на гальмах. Але навіть через рік зрушень не видно – причетні до нападу і вбивства досі на свободі.

"Імена замовників звучали вже неодноразово. На нашу думку, і на думку дуже багатьох журналістів і розслідувачів, які займалися цією справою, це три особи – Владислав Мангер, Євген Ріщук і Андрій Гордєєв. Але, на жаль, ці імена так і не прозвучали від представників правоохоронних органів", – зазначила вона.

Хромих звернула увагу, що двом з вищеназваних осіб (Ріщуку і Гордєєву) навіть не пред'явили підозру.

"Вони можуть абсолютно вільно пересуватися, балотуватися в народні депутати (Ріщук балотувався за мажоритарним округом №186, але програв. – Ред.) і взагалі займатися, чим завгодно", – обурилася вона.

"А у Владислава Мангера хоч і є підозра, він досі перебуває на посаді голови обласної ради. Відтак може впливати на слідство, далі сидіти на схемах, з якими боролася Катя, ну і... насправді, це жахливо і неприйнятно", – додала активістка.

За її словами, Віктор Михайлович Гандзюк, батько Катерини, доносив цю інформацію і особисто президенту Володимиру Зеленському.

"Хотілося би, щоб команда, яка зараз прийшла до влади, розуміла, що справа Каті Гандзюк – певний маркер. Вона має бути не просто розслідувана, а показово розслідувана", – наголосила Хромих.

"Ми на гальмах нічого спускати не збираємося. Ми просто не розуміємо, як можна жити в країні, де такий злочин залишається безкарним. Таке безкарне зло просто почне поширюватися по всій країні, і в небезпеці опиняться не тільки активісти, але і всі громадяни", – попередила вона.

Розголошувати подробиці зустрічі батька Гандзюк із Зеленським активістка не стала, але зазначила, що зараз вони чекають результатів: "Чекаємо, що в кінцевому рахунку все винні опиняться за ґратами".

Активісти не допустять, щоб справу Каті Гандзюк спустили на гальмах facebook.com/gandziukgate

Як писав OBOZREVATEL:

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