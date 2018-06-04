Без втрат: ЗСУ успішно відбили атаки терористів на Донбасі

У неділю, 3 червня, підрозділи Об'єднаних сил вели активну оборону і давали адекватну відповідь по всій лінії зіткнення.

Найбільш активні бойові дії тривали у районах населених пунктів Авдіївка, Новотороїцьке, Гнутове, Лебединський, передає прес-центр ООС.

"Російсько-окупаційні війська 27 раз порушили режим припинення вогню, з них чотири рази відкривали вогонь із важкого озброєння - артилерії калібром 122мм і мінометів калібром 120мм і 82мм", - сказано в повідомленні.

Близько 21:00 ними з гармат калібру 152мм був обстріляний населений пункт Талаківка. Терористи випустили по селищу міського типу не менше трьох снарядів. На щастя, постраждалих немає.

Під час бойових дій минулу добу у складі Об'єднаних сил втрат немає.

За даними розвідки, один окупант був знищений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі у суботу, 2 червня, на окремих напрямках пройшли інтенсивні бойові дії.