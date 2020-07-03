Без вікна, з відром замість унітазу: жителька Іспанії розповіла про добу в тюрмі "ДНР"

Жителька Іспанії корінна донеччанка Євгенія Йепес-Віньєса, яка приїхала в Донецьк у сімейних справах, розповіла про те, як добу провела в "ізоляції" місцевого "МГБ".

Про це написало "Громадське". Жінку затримали в її власній квартирі, нібито за наругу над прапорами РФ і "ДНР", які вона зняла зі свого балкона.

Йепес-Віньєс розповіла, що, ще перебуваючи в квартирі, "мгбівці" між собою з посмішками перемовлялися: "Ну що, в "ізоляцію" її?".

"Кажуть і сміються, знаючи, які емоції у людей викликає згадка про "ізоляцію" – їхню в'язницю. Звичайно, я багато читала про цю"ізоляцію", тому злякалася", – зізналася жінка.

Привезли її до в'язниці з кульком на голові, щоб не бачила обличчя конвоїрів.

"Це дуже агресивні люди. Плюс, це такий рівень людей, які навіть не могли чітко сформулювати питання. Суцільний мат-перемат", – розповіла донеччанка.

Камера два на два метри – рівно на довжину нар, без вікна, і з відром замість унітазу. Так описала вона свою ніч в "ізоляції".

"Завели мене в камеру, сказали – спати. Я потім зрозуміла, чому треба користуватися моментом і спати, бо з шостої ранку до десятої вечора там заборонено лежати – можна стояти або сидіти".

Уже після другого допиту Йепес-Віньєсу перевели в ізолятор тимчасового утримання.

Після "ізоляції" вона називає ІТУ "курортом" і "раєм". Там була тримісна камера з вікнами, унітаз із перегородкою, а персонал не так грубо спілкувався.

За 16 днів перебування в ізоляторі жодного разу жінку на допит не викликали.

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