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Без Сенцова: Кремль злив дані щодо обміну ув'язненими

4.3тЧитати новину російською

Кремль готує обмін заарештованого в Україні журналіста Кирила Вишинського на незаконно утримуваних або ж засуджених в РФ українців, при цьому режисер Олег Сенцов для обміну не розглядається.

Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Незыгарь", який вважається "зливним бачком" Кремля.

"Можливо, це стане хорошою стартовою умовою (однією з десятка) для початку нового етапу в переговорному процесі з Україною для нового "кремлівського куратора" (хто він чи вона - ми дізнаємося найближчим часом)", - йдеться у повідомленні.

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При цьому, за словами джерела, також незабаром очікується обмін між Києвом і терористами "Л/ДНР", прямий переговорний процес (після вересня) та організація реального перемир'я.

Нагадаємо, раніше Кремль офіційно прокоментував можливість обміну Сенцова на Вишинського.

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Теми
Російсько-український конфліктСправа Олега Сенцова
Особи
Олег СенцовКирило Вишинський
Місце
Росія
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