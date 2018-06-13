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Без "російського сліду": спливли нові деталі вбивства Вороненкова

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Кримінальне провадження у справі про вбивство екс-депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова розділили на дві частини.

Перша частина стосується підозрюваних в причетності до організації та вбивства Вороненкова Ярослава Тарасенко та Олександра Лося і зараз слухається в Шевченківському суді Києва, пише "Страна".

Крім того, в окреме провадження виділено справу ймовірних замовників вбивства - колишнього чоловіка вдови Вороненкова Марії Максакової Володимира Тюріна, і українців Юрія Василенка та Ярослава Левенця.

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Відзначається, що в рамках цієї справи розслідування ще не закінчено.

Під час засідання суду прокурор Анатолій Вельков заявив, що, на думку слідства, Тарасенко підвозив кілера Павла Паршова до місця вбивства і потім намагався приховати сліди злочину. Лося, в свою чергу, звинувачують у стеженні за Вороненковим.

Звинувачення називає мотивом скоєння злочину підозрюваними корисливі мотиви, і будь-які згадки про російський слід в епізодах цієї справи немає.

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У коментарі журналістам в перерві судового засідання Тарасенко заявив, що перебуває під вартою незаконно. При цьому на питання про свою позицію в справі про вбивство говорити відмовився: "Ви все почуєте, все дізнаєтеся".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Денис Вороненков був застрелений 23 березня 2017 року в центрі Києва, коли прямував на зустріч з іншим екс-депутатом Держдуми Іллею Пономарьовим. Вбивцею Вороненкова виявився 28-річний екс-боєць Нацгвардії Павло Паршов, уродженець Севастополя, який проживав в Дніпрі.

Читайте всі новини по темі "Вбивство Дениса Вороненкова" на сайті "Обозреватель".

Тема
Вбивство Дениса Вороненкова
Особа
Денис Вороненков
Місце
УкраїнаКиїв
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