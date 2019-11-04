Хто знає специфіку українських маленьких містечок та районних центрів, той добре розуміє, що начальник місцевої поліції та місцевий прокурор – це більше, ніж в Києві депутат чи міністр, бо це місцевий цар, бог та властєлін світу.

Місцевим царям навіть не треба самим собі шукати повій в інтернеті, бо на місцях завжди є охочі організувати та фінансувати " all inclusive" для начальника.

Ну і, відповідно, місцевих людей вони тримають за біомасу, з якою не треба говорити, бо люди добре реагують на залякування.

Добре, хай реформа не працює, але ж мусить з"явитись після Врадієвки у правоохоронців на місцях звичайний інстинкт самозбереження та елементарні навички спілкування з громадою. Ну, не можна так робити під час розслідування смерті людини, як це відбувається зараз у Прилуках.

Таке враження, що місцевим правоохоронцям ніхто не повідомив, що 90-ті завершились, що було вже два Майдани, що люди вже давно користуються інтернетом, що приховування інформації просто неможливе, вона просочиться в будь-якому разі.

У Прилуках днями знайшли тіло 14-річного хлопця Дениса Ч. Оскільки тіло було знайдене на залізничній колії, то поліція з прокуратурою довго не думали – зійшлись на тому, що це нещасний випадок.

Лише під тиском місцевих жителів, яким довелось палити шини, організовувати мітинги та після сюжетів на багатьох телеканалах у правоохоронців з"явились інші версії і справу перекваліфікували на ст. 115 ККУ – умисне вбивство.

Батьки загиблого хлопчика та місцеві жителі припускають, що є вбивці, які зараз поза підозрами слідства, що серед цих підозрюваних є діти непростих батьків. Ситуація в місті дуже напружена. Місто близьке до самосудів, люди самі почали шукати вбивць, самі їх призначають і вже декому погрожують.

Так, люди можуть і помилятись у своїх підозрах. Але чому все це відбувається? Тому що правоохоронці не вміють говорити з людьми, не вміють говорити з родиною загиблого хлопця, тому що слідство рухається лише під тиском мирного зібрання та розголосу в ЗМІ і тому, що ніхто не боїться втратити посаду чи понести кримінальну відповідальність за халатність та фактичне перешкоджання слідству.

Денис Чаленко Колаж

Нарешті, після палаючих шин, Нацполіція передала розслідування справи про загибель підлітка в Прилуках Чернігівської області від місцевих правоохоронців до головного слідчого управління та відсторонили керівника місцевої поліції в Прилуках.

Але чи допоможе це знайти і покарати винних? Глибинна правоохоронна система чинить шалений опір і своїх не здає. Чомусь в Україні лінія протистояння переміщена з площини держава/злочинець у площину держава/потерпілий. Замість встановлення істини, відновлення справедливості та захисту прав потерпілих держава в особі правоохоронних органів все частіше працює на злочинців.

Єдиний позитив у цій історії, що жителі Прилук - сміливі, мужні та мають почуття гідності. Цих людей вже так просто не залякаєш.

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