"Без охорони і затриманих": Мустафа Найєм знайшов дивні факти в справі Стерненка

Народний депутат від БПП Мустафа Найєм зазначив, що в розслідуванні замаху на одеського екс-лідера "Правого сектора" Сергія Стерненка є дивні факти, які викликають у нього занепокоєння.

"По-перше, після трьох замахів Сергій лежить без охорони. За його словами, після перших двох він уже звертався в поліцію, але охорону йому так і не виділили. До Києва його супроводжували двоє співробітників, які знялися з посту на наступний день після операції . Я думаю, поліція повинна забезпечити його безпеку як під час лікування, так і протягом усього розслідування", - написав Найєм на своїй сторінці в Facebook.

Депутат також висловив подив у зв'язку з тим, що один з нападників на Стерненка не затриманий, а перебуває в статусі свідка.

"Другий нападник відпущений на свободу в статусі свідка і теоретично в будь-який момент може сховатися від слідства. Не винесли підозри і самому Сергію. Тобто в справі, в принципі, немає кваліфікації дій учасників. З огляду на, що мова йде про вбивство, та й саме справа стала резонансною, це, м'яко кажучи, викликає подив", - додав він.

Політик вказав на конфлікт інтересів в керівництві одеської поліції і прокуратури, які розслідують злочин.

"Стерненко проходить у справі про організацію заворушень, в результаті яких чолі поліції області розбили голову. І мені здається, ці факти зобов'язують поліцію бути максимально прозорою в своїх діях. Рішення у цій справі, звичайно ж, повинен винести суд. Але дуже важливо, щоб на етапі досудового розслідування були дотримані всі норми закону, а дії слідчих і прокурорів не викликали підозр у заангажованості або непрофесіоналізм", - резюмував Найєм.

Сам Стерненко, який проходить курс лікування в одній з лікарень Києва, вимагає забрати з Одеси справу про замах на нього і передати іншим слідчим органам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 травня Сергія Стерненко, на якого напали з ножем 24 травня, несподівано вигнали з міської лікарні №1, незважаючи на погане самопочуття. В цей же день поліція прийняла рішення щодо другого нападника.