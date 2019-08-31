"Без б*ндер усе страшніше!" Мережу "підірвав" дикий інцидент у Крим

Жителі анексованого Криму почали скаржитися на засилля кавказців, які влаштовують безчинства на півострові.

Зокрема, переписку на одному з місцевих паблік показав у своєму Twitter блогер "КРИМський бандерівець". Відзначається, що в Севастополі кілька "залітних" намагалися згвалтувати дівчину біля парку Анни Ахматової.

Севастополь Ілюстрація

"Один з них заліз на неї і намагався розстебнути джинси", – розповів один із очевидців.

Потім за дівчину заступилися місцеві жителі.

"Жити в окупованому Севастополі без б*ндер усе страшніше. Кавказці, що приїхали, продовжують наступ на російськомовних", – прокоментував інцидент блогер.

Крим. Жити в окупованому Севастополі без бандер все страшніше. Понаехавшие кавказці продовжують наступ на російськомовних. Чергові злітна намагалися згвалтувати дівчину в парку. Коментарів багато. Прочитайте деякі з них pic.twitter.com/Iwdg9RMeu2 - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 31 серпня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіяни, які переїхали в анексований Крим, закликали місцевих жителів, яких щось не влаштовує на півострові, переїхати "на північ".

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