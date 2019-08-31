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"Без б*ндер усе страшніше!" Мережу "підірвав" дикий інцидент у Крим

13.9т Читати матеріал російською

Жителі анексованого Криму почали скаржитися на засилля кавказців, які влаштовують безчинства на півострові.

Зокрема, переписку на одному з місцевих паблік показав у своєму Twitter блогер "КРИМський бандерівець". Відзначається, що в Севастополі кілька "залітних" намагалися згвалтувати дівчину біля парку Анни Ахматової.

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Севастополь

Севастополь

Ілюстрація

"Один з них заліз на неї і намагався розстебнути джинси", – розповів один із очевидців.

Потім за дівчину заступилися місцеві жителі.

"Жити в окупованому Севастополі без б*ндер усе страшніше. Кавказці, що приїхали, продовжують наступ на російськомовних", – прокоментував інцидент блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіяни, які переїхали в анексований Крим, закликали місцевих жителів, яких щось не влаштовує на півострові, переїхати "на північ".

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Україна
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Аделунг Наталья
Аделунг Наталья
Хреново вам жилось при Украине- получайте что заслужили, калобаранты!!! (специально так написала). От добра , добра не ищут- это про вас крымчане!
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филипп филипыч
филипп филипыч
Чувак напиши в твитере вот это: "В Днепре 25 августа мужчина пытался изнасиловать 15-летнюю девочку и порезал ей лицо. (Обозреватель)"
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Gordon Yury
Gordon Yury
филипп филипыч, не погань мерзкими высерами имя достойного человека- профессора Преображенского, всеми фибрами души ненавидевшего большевиков и прислуживающих им Швондеров. А ты именно Швондер, изо всех сил пытающийся доказать свое усердие действующей власти. да и крыму, как впрочем и к УКРАИНЕ ты не имеешь никакого отношения. Включи раша-тв и наслаждайся, а в УКРАИНСКОМ сегменте интернета таким как ты делать нечего! Ваше место у ног "вечно живого" кремлевского идола - там и сидите, ждите, когда он "ласты склеит" - тогда и его можно будет с дерьмом смешать...
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
филипп филипыч, КАВКАЗ ВСЮ ПАРАШУ ТРАХАЕТ ЗА 1500000000 ДОЛЯРОВ В ГОД В РОТ !!
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