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Без батьків залишилися четверо дітей: під Тернополем трапилася жахлива ДТП

1.9т Читати матеріал російською

У Тернопільській області трапилася жахлива аварія за участю легкового автомобіля і мотоцикла.

На місці загинули багатодітні батько й мати. Подробиці – в матеріалі OBOZREVATEL.

У ДТП загинули Марія і Костянтин Кеді

У ДТП загинули Марія і Костянтин Кеді

Трагедія трапилася в ніч на 26 серпня у с. Великі Гаї. За даними поліції, зіткнулися легковик Daewoo Lanos і мотоцикл Mustang.

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"Байк рухався паралельно легковому автомобілю. За попередньою інформацією, зіткнення відбулося в той момент, коли мотоцикліст почав здійснювати поворот. У результаті смертельні травми отримав водій і пасажир байка", – розповів OBOZREVATEL заступник начальника відділу комунікації ГУНП у Тернопільській області Андрій Василик.

ДТП під Тернополем

ДТП під Тернополем

Як стало відомо нашим журналістам, загиблі – 47-річний Костянтин і 42-річна Марія Кеді – місцеві жителі. У селі про них відгукуються дуже добре.

"Це були чудові, працьовиті, дуже добрі люди. Сім'я для Кості та Марії була понад усе. У них четверо дітей: двоє синів і двоє донечок. Найменшій дитині – чотири рочки. Це жахлива трагедія для всіх нас", – розповіли OBOZREVATEL місцеві жителі.

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ДТП трапилася у с. Великі Гаї під Тернополем

ДТП трапилася у с. Великі Гаї під Тернополем

Google. Maps

ДТП трапилася у с. Великі Гаї під Тернополем

ДТП трапилася у с. Великі Гаї під Тернополем

Усі обставини аварії нині встановлюються. Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті – до 10 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області загинула сім'я з 10-річною дитиною. Легковий автомобіль, у якому перебували люди, зіткнувся з вантажівкою MAN. Ймовірною причиною ДТП стало порушення водієм вантажівки правил здійснення повороту.

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Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Кримінал Війна на дорогах
Місце
Україна Тернопіль
Теги
ДТП авто кримінал Національна поліція України
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