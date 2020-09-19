“Вагнергейт” жил, живёт и, похоже, будет жить до тех пор, пока не завершатся местные выборы. Причём с перспективой продления своего существования в зависимости от заинтересованности заинтересованных же сторон. И ажиотаж вокруг этого дела продолжает сохраняться посредством сохранения его на верхних строчках новостных лент, что в России, что в Украине.

Например, не успел 11 сентября Александр Коц, военкор “Комсомольской правды” и офицер ГРУ, являющийся автором фейка о том, что арест “вагнеровцев” в Беларуси это спецоперация СБУ, опубликовать очередной материал своего “расследования”, как, так называемая “независимая” журналистка Любовь Величко 17 сентября, на ресурсе “Новинарня”, публикует своё расследование-хронологию этого “дела”.

Да-да, та самая Любовь Величко, о которой мало кто слышал до недавних пор. Которая подрабатывала джинсой на таких “честных” и “не ангажированных” ресурсах как ZiK, "CorruptUA", "112.ua". Которая внезапно опубликовала на своем YouTube канале, созданном 11 января 2011 года и имеющем на это время 80 опубликованных низкокачественных видео (снятых на телефон), формата сельской журналистики и имевшего за 9 лет существования всего 36 570 просмотров и всего 72 подписчика, качественное, профессионально снятое интервью “куратора спецоперации по захвату вагнеровцев СБУ”. После этого её канал регулярно начинает публиковать “переговоры вербовщиков СБУ” с “вагнеровцами”.

Собственно, YouTube канал, публиковавший сюжеты про покупку самогонки в Горишних Плавнях и прочий сельский треш, внезапно выстреливает материалом, подкрепленным расследованием автора уровня… уровня The Insider или даже Bellingcat. Что это было? Внезапная эволюция Любови Величко или просто даме поставляется от третьих лиц фактаж и обеспечиваются условия для съёмки интервью, а она уже играет роль ещё одного сливного бачка для российского фейка российских спецслужб?

Учитывая тот факт, что данный автор никогда не писал материалов и тем более не снимал сюжетов на тематику работы разведслужб и в целом силовые операции соответствующих структур, относить выдающиеся на-гора материалы к внезапному озарению сей дамы не приходится. В свою очередь, я за 6 лет своей контрпропагандисткой деятельности неоднократно встречался с работой неких независимых расследователей, причем женщин, пишущих на совсем не женские темы. При этом, будучи отнюдь не “независимыми”, а отстаивающие исключительно гибридные интересы в той или иной стране.

Например, в Болгарии таким независимым расследователем, работающим в интересах российских силовых структур, является Диляна Гайтанджиева.

Диляна Гайтанджиева, ныне называющая себя “независимой журналистской”, а если быть точнее – безработной, долгое время являлась ретранслятором нарративов российского ГРУ через болгарское издание “Труд”. Но в 2017 году она выдала на-гора непростительный фейк о том, что Азербайджанская авиакомпания Silk Way Airline более трех лет осуществляла поставки оружия из стран Восточной Европы в “горячие точки” по всему миру. Вот только документы, которые Диляна публиковала в издании “Труд” оказались фейком, представляющим собой “подметные письма” (оригинальные документы, смешанные с фейковыми, для усложнения установления подлинности). Кстати, именно этот метод “подметных писем” сейчас широко используют и в нынешнем “Вагнергейте” о чем я писал ранее.

Диляну с позором погнали из издания “Труд” и с того времени ни одно серьезное и уважающее себя СМИ не предложило ей работу. Но, что самое интересное, сразу после того как Гайтанджиева стала ретранслятором кремлевского заказа против Азербайджана, она взялась за Грузию, рассказывая уже о том как в Центре Лугара американцы под видом медицинских исследований создают новые виды биологического оружия и испытывают его на грузинах! Знакомы нарратив? Разумеется, ведь его уши растут из одного и того же места.

В Украине роль такого правдоруба исполняет блогер Диана Михайлова. Она проводит круглосуточную антиукраинскую информационную политику в социальных сетях и регулярно публикуется в российских изданиях под своим реальным именем - Наталья Печорина. В частности её материалы пользуются популярностью в издании "Экспорт вооружений". Видимо потому, что редактор данного издания офицер ГРУ Руслан Пухов является её куратором.

Фактически, разработка образа некой независимой журналистки, выступающей против неких преступлений системы, это, как вы можете видеть, давно испытанная и практикуемая ГРУ легенда. Что же до вынырнувшей из ниоткуда на плацдарме расследований спецопераций силовых структур нашей героини, то тут интереснее будет рассмотреть не столько её, как личность, а непосредственно её статью. Статью, которая на сайте “Новинарня” собрала более 1,3 тыс лайков через Facebook, но при этом не получила ни одного комментария на самом сайте…

Итак, материал Любови Величко "Хронологія спецоперації “Вагнерівці”: жива історія в документах, відео та свідченнях учасників. ЧАСТИНА 1" с первых строк напомнил не столько отдельное независимое расследование, сколько так называемый копирайт, местами больше напоминающий даже банальный копипаст с уже имевшихся материалов не только в украинском информационном пространстве, но и российском.

В частности, подробности о вербовке через электронную почту, собеседование исключительно в телефонном режиме и прочие сюрреалистические моменты – всё это фактаж авторства Александра Коца. И, так же само как фактаж Александра Коца, зародившейся в период с 29 июля по 6 августа, и продолживший формироваться на протяжении всего этого времени, равно как и выстрелившая украинская версия 18 августа, вышеупомянутая “хронология” авторства украинской журналистки изобилует рядом вопиющих несоответствий, на которые она, как профессионал, не должна закрывать глаза.

Но, как мы все прекрасно видим, на многие белые пятна и дыры, которые пытаются сшивать белыми нитками, эти самые журналисты расследователи с обеих сторон, закрывают глаза.

Что же, наша песня хороша – начинай сначала? Начнём!

Итак, СБУ проводит подготовку к спецоперации по выманиванию наёмников т.н. ЧВК Вагнер в Украину с их последующим арестом. Для этого проводится их вербовка сотрудниками СБУ для работы в Венесуэле от лица менеджеров ПАК “НК Роснефть”.

Звучит очень красиво и эффектно, а потому это так нравится нашим среднестатистическим потребителям информационного фаст-фуда. Ведь эти шпионские истории скармливаются на ура, хотя в реальном мире они не работают от слова – совсем!

Авторы фейка про “спецоперацию СБУ”, то ли не знают, то ли нарочно упускают из виду то, что все работы частных охранных фирм и военных компаний монополизированы силовыми структурами РФ. В свою очередь, силовые структуры РФ являются в Венесуэле единым целым с “Роснефтью”, контролирующей сейчас нефтяную промышленность Боливарианской Республики.

А теперь, представьте себе, что в Венесуэлу, далекую латино-американскую страну, проникают агенты СБУ, которые организуют свой ЧОП и имитируют активную деятельность? Представили? А я нет – потому как эти ребята уже на следующий же день кормили бы плотоядных жуков в зарослях пригорода Пуэрто-Аякучо.

В свою очередь, используя элемент удалённого найма, то есть фирма существовала виртуально, провернуть такую операцию тоже было невозможно. Опять же, поскольку вся структура “Роснефти” является составной частью ФСБ как единого организма. Не забывайте кто такой Игорь Сечин и каково его влияние в иерархии силовых структур РФ, не смотря, казалось бы, на гражданскую должность.

Объекты “Роснефти” заграницей охраняются частниками являющимися контрактниками той или иной силовой структуры РФ, в основном ФСБ. И люди, служившие в этих структурах, без труда могут навести справки, что это за новый объект “Роснефти”, на который набирает охрану не знакомая им организация, а некая совершенно левая компания.

Следующий, очень важный для понимания ситуации момент это то, что ЧВК “Вагнер” является частной военной компанией, созданной и функционирующей под патронатом ФСБ. Найм и отправка боевиков ЧВК “Вагнер” в горячие точки по всему миру проводится исключительно под патронатом и с ведома ФСБ. В тех же случаях когда наёмники, особенно с богатым послужным опытом, идут на подработку в другие организации, они уведомляют об этом своих кураторов в ФСБ.

То есть, фактически, найм “вагнеровца”, особенно элитного, а тем более трёх с лишним десятков, без ведома материнской компании – ФСБ, просто нереален! Причем в самом же расследовании указывается на степень элитности наёмников, отмечая Артёма Миляева с позывным “Шаман”, который имеет богатый опыт боевых операций и обширные связи в милитарных кругах.

При этом авторы расследования тут же пишут, что: “ Дзвінку від імені фейкового “співробітника ФСБ” він дуже зрадів.” Почувствуете степень сюрреализма в этом предложении, элитный наёмник, с богатым опытом боевых операций и имеющий обширные связи в милитарных кругах обрадовался звонку фейкового сотрудника ФСБ. Настолько обрадовался, что, не смотря на весь свой опыт, не только не перепроверил офицера ФСБ, который ему звонил через свои связи, но и не уведомил о подработке за океаном в составе не структурного подразделения ФСБ на новом объекте “Роснефти”!

Но в конце “хронологии-расследования” от Любови Величко, уже начинается несостыковка с информацией, опубликованной 11 сентября Александром Коцем. Ведь в отличие от украинской горе-журналистки, российский офицер ГРУ и автор сего фейка, предоставил информацию о билетах, бронь на которые с вылетом из Минска 25 июля, оказывается, была отменена ещё 20 июля, то есть, до совещания в ОП Украины, ставшего роковым для “спецоперации СБУ”, по версии украинских правдорубов.

Иными словами, тот фактаж, который был публикован Владимиром Арьевым и который я раскритиковал в пух и прах в статье "Подметные письма или ещё больше сенсаций в “Вагнергейте”" и вовсе нивелируется, ещё большим несоответствием дат. Но в материале от госпожи Величко, это несоответствие сохраняется, внося ещё больший сумбур и в без того крайне сумбурную историю.

Ведь представленные Арьевым самые ранние документы датированы 13.07.2020, с упоминанием дела от 31.05.2014, а так же о существующей некой МАР (почему-то только с 2019-2020 годов, хотя упоминания об этой ЧВК есть и ранее), осуществляющей вербовку. А так же почти четыре десятка анкетных данных с документами, практически всеми датированными уже после 24 июля, когда, по словам Юрия Бутусова, заместитель председателя Службы безопасности Украины Руслан Баранецкий и начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба, доложили о проведении финальной стадии операции в Офисе президента. Именно после этого доклада Ермак попросил отложить спецоперацию.

Хотя, протокол, представленный Арьевым, датированный вверху 25.07.2020, показывает, что осмотр дисковых накопителей продолжался вплоть до 29.07.2020.

Возникает вопрос, как могла быть подготовлена операция по выманиванию “вагнеровцев” в Украину до того, как, фактически, документально, было выяснено и решено кого именно выманивать? И если протокол осмотра данных завершился 29.07.2020, то операция, чисто физически, должна была быть проведена не раньше августа.

Ну и главное, если отмена брони вылета “вагнеровцев” была проведена 20 июля, как 24 июля на это мог повлиять Андрей Ермак? Странно, что такое чудовищное несоответствие дат госпожа Величко так же проигнорировала в своей “хронологии”, хотя, не исключено, что именно этому и будет посвящена вторая часть её опуса.

Конечно, еще, куда бы ни шло, если бы дело “вагнеровцев” было не более чем очередной фейк, который, развенчивается и забывается. Но в итоге, провалившаяся операция ГРУ по подготовке кровавой бойни на 9 августа в рамках антиправительственных протестов в Минске, превратилась в масштабную ИПСО направленную против Украины. ИПСО, которую уже как месяц успешно культивируют внутри Украины не только пророссийские, но и украинские журналисты и СМИ.

С другой стороны, можно ли считать украинцами тех, кто использует гибридные, российские ИПСО в своих интересах?

Что же до восходящей звезды журналистских расследований на гибридном горизонте, то здесь пока ничего выдающегося в копипастере наработок Александра Коца я не увидел. С другой стороны, хуже российского фейкера Коца, может быть только наш украинский Коц, да ещё в юбке.