Ексчиновниця внесла 7 млн застави та оголосила "війну" ВАКС

Колишня перша заступниця міністра юстиції Наталія Бернацька, підозрювана у крадіжці з державного бюджету 54 млн грн, внесла заставу 7 млн і подала апеляційну скаргу на рішення Вищого антикорупційного суду.

Подробиці вона повідомила в п'ятницю, 7 лютого, на своїй сторінці в Facebook.

"Наполягаємо на необгрунтованості підозри і вимагаємо скасування зобов'язань. Чекаємо розгляду цієї справи і сподіваємося на незалежність і неупередженість суду. Головна претензія до мене – це підписання платіжного доручення на виконання рішення Європейського суду з прав людини", – написала вона.

Бернацька внесла заставу і подала апеляцію на рішення ВАКС Слово і діло

За твердженням Бернацької, частина аргументів детективів нібито вже була розбита в суді першої інстанції: "Наприклад, що це я ввела в Україні практику дружніх врегулювань з ЄСПЛ, або що рішення ЄСПЛ не так переклали".

"Збираємо докази, щоб остаточно роз'яснити суду вже апеляційної інстанції, дії Мін'юсту були виключно законними (вже, до речі, доведено виграним регресним позовом у цій справі). Виконання рішень ЄСПЛ – це обов'язок держави і питання авторитету України на міжнародній арені", – висловилася вона.

"До цього моменту всі обов'язки виконано, паспорти здала, заставу внесла частково сама, частково отримала позику у родичів", – відзвітувала Бернацька.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Генеральний прокурор підписав підозри екснардепу з "Народного фронту" Георгію Логвинському і Бернацькій. У НАБУ пояснили, що мова йде про злочинну схему, за якою в 2015-2016 роках було вкрадено близько 54 млн гривень із бюджету.

Всього причетними вважають 6 осіб: Логвинського, Бернацьку, колишнього урядового уповноваженого у справах ЄСПЛ (ймовірно, Борис Бабін) і трьох технічних виконавців і пособників.

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