"Стандартний набір фейків": обміняні беркутівці засвітилися на росТБ

Ексбійці спецпідрозділу "Беркут" Сергій Зінченко та Павло Аброськін, які 29 груднястали учасниками великого обміну полоненими, виступили в ефірі росТБ.

У програмі "Вести" на каналі "Россия-24" вони заявили, що українська влада не має доказів їх причетності до розстрілів у Києві на Інститутській у 2014 році.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook журналістка Нато Двалі, чоловіки стверджують, що "спочатку співробітники української міліції під час подій на Майдані не застосовували зброю".

Колишні беркутівці на судовому засіданні УП

"Вони застосовували спеціальні засоби і все, що регламентовано законом України про міліцію. Все, що дозволено, жодної вогнепальної зброї не було", – процитувала журналістка беркутівців.

Вона підкреслила, що учасники обміну в ефірі російського телебачення використали "стандартний набір рашистських фейків" про події Майдану.

Докази, за їхнім твердженням, зібрані не були, а експерти під час слідства "підігнали все, що їм треба, під бік звинувачення".

Додамо: Зінченко стверджує, що слідство у справі Майдану українські правоохоронці проводять так довго нібито через те, "що вони розуміли, що ось-ось вийдуть самі на себе".

"До речі про експертизу. З автоматів Калашникова – табельної зброї, закріпленої за Зінченком і Аброськіним, – вранці 20 лютого 2014-го було вбито трьох і поранено двох активістів", – зазначила Нато Двалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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