Колишніх "беркутівців" видадуть "Л/ДНР": у суді зачитали вимогу Рябошапки

У суботу, 28 грудня, на черговому судовому засіданні у справі колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у розстрілах на Майдані, прокурор Сергій Куций визнав, що чоловіки внесені в список на обмін із "Л/ДНР".
Про це повідомляє hromadske. Йдеться про всіх 5 фігурантів гучної справи: Олега Янішевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна, які перебувають під вартою, а також Сергія Тамтуру і Олександра Маринченка, які залишаються під цілодобовим домашнім арештом.
Як зазначається, прокурори клопотали про зміну їм запобіжного заходу, бо чоловіки перебувають у списках на обмін. На засіданні суду Куций також зачитав лист генерального прокурора Руслана Рябошапки, в якому той вимагає звільнити обвинувачених зі слідчих ізоляторів.
З'явилося підтвердження видачі на обмін "ексберкутівців"
Напередодні своєю постановою Рябошапка змінив групу прокурорів у справі колишніх "беркутівців" – людей, які роками займалися справами Майдану, виключили з судового процесу.
Фото Олени Сторожук
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Тристороння контактна група в Мінську домовилася про умови обміну полоненими до кінця 2019 року.
У суспільстві поширилася інформація про те, що українська сторона нібито планує передати терористам "Л/ДНР" в процесі обміну полоненими колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у розстрілі активістів на Інститутській 20 лютого 2014 року.
Після цього громадська організація "Сім'я героїв Небесної сотні" звернулася до президента України Володимира Зеленського із закликом не допустити видачі в рамках обміну полоненими колишніх "беркутівців ", підозрюваних у вбивстві 48 осіб на Майдані в 2014 році.
На скандал відреагував адвокат Валентин Рибін і заявив, що Україна викреслила зі списку на обмін трьох ексбійців батальйону спецпризначення "Беркут", які перебувають у СІЗО.
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