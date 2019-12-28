Колишніх "беркутівців" видадуть "Л/ДНР": у суді зачитали вимогу Рябошапки

У суботу, 28 грудня, на черговому судовому засіданні у справі колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у розстрілах на Майдані, прокурор Сергій Куций визнав, що чоловіки внесені в список на обмін із "Л/ДНР".

Про це повідомляє hromadske. Йдеться про всіх 5 фігурантів гучної справи: Олега Янішевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна, які перебувають під вартою, а також Сергія Тамтуру і Олександра Маринченка, які залишаються під цілодобовим домашнім арештом.

Як зазначається, прокурори клопотали про зміну їм запобіжного заходу, бо чоловіки перебувають у списках на обмін. На засіданні суду Куций також зачитав лист генерального прокурора Руслана Рябошапки, в якому той вимагає звільнити обвинувачених зі слідчих ізоляторів.

З'явилося підтвердження видачі на обмін "ексберкутівців"

Напередодні своєю постановою Рябошапка змінив групу прокурорів у справі колишніх "беркутівців" – людей, які роками займалися справами Майдану, виключили з судового процесу.

Фото Олени Сторожук

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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