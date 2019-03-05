"Беркут" повернеться!" У Раді Федерації Росії заговорили про реванш в Україні

Так званий член Ради Федерації Росії від анексованого Криму Сергій Цеков заявив, що проросійський бунт в Україні повинен відбутися через кілька років.

За його словами, зараз такий поворот абсолютно неможливий, тому країні-агресору потрібно почекати. Фрагмент його загрозливої заяви показав у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Загалом умови для серйозного протесту, тим паче проросійського, в Україні в минулі чотири-п'ять років взагалі були нульовими. Ситуація зараз не дозріла. Можливо, вона дозріє через два роки, через п'ять років, через десять. Я не сумніваюся, що дозріє. Інша справа, в які терміни", — самовпевнено висловився Цеков.

Цимбалюк відреагував на мрії нелегітимного російського сенатора із сарказмом і нагадав йому, що такого сценарію більше слід побоюватися Кремлю, ніж нашій країні.

Вторгнення Росії "Політикус"

"Чуєте, що турбує їх? Проросійський протест, який буде обов'язково через багато-багато років. Ну, а з іншого боку, може, буде, може, не буде. А, може, буде проукраїнський протест? Спочатку на окупованих територіях, а потім... Ну, а потім подивимося", — натякнув журналіст.

Примітно, що говорячи про прихід проросійських сил на всю територію України, Цеков відвів в цьому процесі особливу роль розформованому спецпідрозділу "Беркут".

"Я вважаю, що мине час, краще, щоб це був не дуже тривалий час, і спецпідрозділ "Беркут" знову з'явиться в Україні", — сказав окупант.

Цимбалюк пояснив українцям, що Цеков приховав в цьому пасажі. Він підкреслив, що таким чином країна-агресор намагається залякати Україну повною окупацією.

"А з'явитися він може тільки в одному випадку — якщо територія України буде окупована, ну а далі зрозуміло, що окупаційна влада може творити все, що хоче. Приклади Донецька, Луганська і Криму повинні переконати в цьому всіх. Але факт залишається фактом, що минуло п'ять років, і їм на*рати, що відбувається на окупованих частинах. Вони думають, як повернути "Беркут" у вільну Україну", — підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, на якому лежить відповідальність за розгін Майдану, звинуватив Україну в розриві "братніх" зв'язків з Росією. Він заявив, що в цьому нібито зацікавлений Захід, який хоче перетворити Україну на антиросійський інструмент.

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