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29 листопада • оновлено в 10:46
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"Бере приклад із СС!" На росТБ здійняли шум через "ф*шиста" Зеленського

8.6т
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На російському пропагандистському телебаченні бурхливо відреагували на те, що під час візиту до Очакова, куди прибули повернуті Росією кораблі ВМСУ, президент України Володимир Зеленський одягнув шеврон однієї з бригад ЗСУ.

У ньому фанатові "русского міра", головному редактору німецького журналу World Economy Олександру Сосновському привиділася символіка нацистів СС. Своїми думками він вибухнув у ефірі передачі "Хто проти?" пропагандистського телеканалу "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я згадав кілька днів тому Зеленського з його "мертвою головою". Я розумію, що він знаходить собі хороші приклади. У мене є ця картинка, але ми не можемо показувати свастику й всі ці інші справи", – обурився путінський пропагандист.

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Володимир Зеленський із шевроном 72 бригади ЗСУ

Володимир Зеленський із шевроном 72 бригади ЗСУ

Facebook/Роман Донік

"Я хочу просто розповісти: виявляється, кілька днів тому Бундесвер – німецька армія, вони розмістили в Instagram фотографію форми офіцерів Вермахту часів Другої світової війни зі свастикою, з орлами і написали: "Мода на уніформу не минає". Ось, з кого приклад бере Зеленський, і з кого беруть приклад українські націоналісти!" – додав він, натякаючи на нібито розквіт нацизму в сучасній Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше російські пропагандисти вже висловлювали своє невдоволення через зміну шевронів 72 окремої механізованої бригади ЗСУ імені Чорних Запорожців. На них зображений череп і напис: "Україна або смерть".

  • Рупори Кремля побачили в них відсилання до символіки нацистської Німеччини і звинуватили українських захисників в підтримці гітлерівської ідеології.

  • Саме цей шеврон помітили на Зеленському під час його візиту до Очакова. Багато користувачів мережі назвали такий вчинок гаранта показухою.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Росія
Тег
Збройні сили України
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, мы вас накажем...
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
Zhikharev Dmitry, кцп, можешь и дальше відсмоктувати...
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
" главному редактору немецкого журнала World Economy Александру Сосновскому померещилась символика нацистов СС...". А на самом деле? Где опровержение то?
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2 из 5 ответов | показать все
Alex Mak
Alex Mak
Он Алекс, а він( вони) думають, що Україна буде голосувати за їхню політичну резолюцію.СКІЛЬКИ раз росія проголосувала за за резолюції висунуті Україною.
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Alex Mak
Alex Mak
Петр Апраксин, знаток міжнародного права скажи , чого росія нарушила 51 статтю Устава ООН?
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Зе выглядел бы красавой в форме адьютанта какого нибудь хенерала царской армии. Такой напомаженный петушок с цацками на груди, аксельбантами и пр.
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