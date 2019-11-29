На російському пропагандистському телебаченні бурхливо відреагували на те, що під час візиту до Очакова, куди прибули повернуті Росією кораблі ВМСУ, президент України Володимир Зеленський одягнув шеврон однієї з бригад ЗСУ.

У ньому фанатові "русского міра", головному редактору німецького журналу World Economy Олександру Сосновському привиділася символіка нацистів СС. Своїми думками він вибухнув у ефірі передачі "Хто проти?" пропагандистського телеканалу "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я згадав кілька днів тому Зеленського з його "мертвою головою". Я розумію, що він знаходить собі хороші приклади. У мене є ця картинка, але ми не можемо показувати свастику й всі ці інші справи", – обурився путінський пропагандист.

Володимир Зеленський із шевроном 72 бригади ЗСУ Facebook/Роман Донік

"Я хочу просто розповісти: виявляється, кілька днів тому Бундесвер – німецька армія, вони розмістили в Instagram фотографію форми офіцерів Вермахту часів Другої світової війни зі свастикою, з орлами і написали: "Мода на уніформу не минає". Ось, з кого приклад бере Зеленський, і з кого беруть приклад українські націоналісти!" – додав він, натякаючи на нібито розквіт нацизму в сучасній Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше російські пропагандисти вже висловлювали своє невдоволення через зміну шевронів 72 окремої механізованої бригади ЗСУ імені Чорних Запорожців. На них зображений череп і напис: "Україна або смерть".

Рупори Кремля побачили в них відсилання до символіки нацистської Німеччини і звинуватили українських захисників в підтримці гітлерівської ідеології.

Саме цей шеврон помітили на Зеленському під час його візиту до Очакова. Багато користувачів мережі назвали такий вчинок гаранта показухою.

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