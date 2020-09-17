Влада бездумно тринькає COVIDний фонд і будує дороги "в морг" для українців. Із тестами назрів колапс

Черга на проведення тестів українцям із чітко вираженими симптомами коронавірусної хвороби розписана наперед і складає від 2-3 днів до 2-3 тижнів, – кажуть ті, хто спробував перевіритися на коронавірусну хворобу безкоштовно. Чиновники системи охорони здоров’я ж цю інформацію постійно заперечують. А OBOZREVATEL знову і знову пише про нові неприпустимі випадки, коли хворі вимушені були лікуватися без фактично встановленого діагнозу.

Але з огляду на все, останнім часом ця проблема зазнала нового витка, оскільки Кабінет міністрів та Центр громадського здоров’я припинили публікувати статистику ПЛР-тестування з деталізованим поділом на окремі лабораторії (приватні та державні), а також зі згадуванням кількості неопрацьованих тестів.

Про реальну ситуацію з виявленням COVID-19 у нашій державі та про маніпуляції, якими чиновники від охорони здоров’я намагаються приховати власні провали – читайте далі.

10 вересня киянка Катерина Іщенко написала пост з оповіддю про те, як намагалася пройти ПЛР-тест. Коли вона відчула симптоми COVID-19 і відповідно до рекомендацій МОЗ звернулася до медиків з приводу тестування – їй відповіли: безкоштовний тест вона зможе здати не раніше, ніж за 2 тижні. Чекати результатів доведеться чекати ще з тиждень.

"За три тижні я по ідеї мала або видужати, або померти. Не кажучи вже про те, яку медичну інформацію можна отримати від ПЛР-тесту після зникнення симптомів… Я знайшла всі можливі ковідні "гарячі лінії" - МОЗ, НСЗУ, Департамент охорони здоров’я КМДА. Залишила усні звернення, написала декілька мейлів. Не юридичною мовою, а просто, з головним питанням: Якщо ми робимо тести із затримкою в 3 тижні, то про яку статистику і "антирекорди" нас інформує МОЗ?" - написала Іщенко, і це дійсно хороше запитання до головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

У ході намагань розібратися у причинах такої ситуації, Катерина Іщенко з’ясувала: на той момент у Дніпровському районі столиці працювала всього одна медична бригада, що створена для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Гранична сума, яку НСЗУ платила цій бригаді, складає близько 50 тисяч гривень на місяць.

Проведення безкоштовного тесту юрист Катерина Іщенко таки домоглася. І поділилася своїми висновками: існуюча система або змушує українців самих платити за тест приватним лабораторіям, або провокує їх до порушення режиму самоізоляції під час очікування безкоштовного тесту – адже самосвідомості на те, аби не переступати поріг власної оселі впродовж двотижневого очікування підтвердження чи спростування факту зараження, вистачає далеко не у всіх.

При цьому бюджетні гроші витрачаються марно, бо тести, зроблені з такою затримкою – просто неінформативні.

"Бюджетні гроші на оплату тестів півроку йшли на оплату неінформативної медичної інформації… Медична статистика: (а) протестовані майже всі негативні, що дає хибні уявлення про кількість хворих; (б) дані приходять із затримкою в 3 тижні відносно фактичної ситуації", - написала киянка.

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Одеський колапс

Того ж таки 10 вересня з’ясувалася шокуюча інформація: у Одесі у державних лабораторіях закінчилися тести для виявлення коронавірусної хвороби. Про це співробітник однієї з лабораторій розповів журналістам загальнонаціонального каналу. Обидві установи, які проводили 71% загальної кількості тестів і виявляли 83% всіх позитивних випадків на Одещині, впродовж попередніх двох діб не провели жодного тесту. За цей час назбиралося понад 3 700 неопрацьованих зразків. Одна з можливих причин такого збою – тест просто вчасно не закупили.

При цьому місцеві лікарі стверджують: хворі, яким відмовили в госпіталізації, тестування вдома чекають, в середньому, 10 днів.

Після того, як ця інформація стала відома журналістам, а довкола причин зриву тестування державними лабораторіями на Одещині зчинилася справжня буча – чиновники не придумали нічого кращого, як змінити щодобову подачу даних про те, як в Україні тестують на COVID-19.

Якщо раніше дані подавалися:

• з розбивкою на регіони і конкретні медцентри (як державні, так і приватні);

• з уточненням, де і скільки зразків було взято, скільки з них опрацьовано;

• і скільки позитивних результатів виявлено.

… то за 11 вересня на аналітичних панелях на сайті Кабміну статистика подавалася у іншому вигляді:

• дані групувалися за областями, без розбивки не те що на окремі установи, а й на державні та приватні заклади;

• закрили і дані щодо необроблених зразків.

Так дані на дашборді Кабміну подавалися до 11 вересня Скріншот Євгена Істрєбіна

У такому вигляді дані було опубліковано 11 вересня Скріншот Євгена Істрєбіна

За такої подачі статистики головний санітарний лікар України Віктор Ляшко легко міг би ховати власні промахи, фактичне скорочення кількості проведених тестів або й зрив тестування - на кшталт того, що відбувся у Одесі. При цьому номінально тестування би набирало обертів. Просто ніхто би так і не дізнався, що відбувається це за рахунок збільшення відсотку тестувань, які українці від безвиході проходять у приватних лабораторіях.

Іншими словами, як відзначив громадський активіст Євгеній Істрєбін, який першим помітив цей "фокус" чиновників, останні з усіх боків отримували моральний профіт. Якщо тестування відбувається – вони отримують можливість приписувати собі досягнення у нарощуванні обсягів проведених тестів, які насправді роблять приватні лабораторії за гроші громадян. Якщо ж ні – заявляють про те, що приборкали коронавірус через зменшення кількості виявлених випадків на тлі різкого сплеску ОРВІ... Немає тестів – немає [виявленого] COVID-19.

Подібні новації викликали на адресу уряду шквал звинувачень у намаганні приховати свої провали. Урядовці та головний санітарний лікар не знайшли нічого кращого, як зробити вигляд, що нічого не трапилося і дані подаються в тому ж форматі, що і раніше. Для цього на сайті Центру громадського здоров’я, який передруковував статистику з аналітичних панелей Кабміну, разом виклали дані з розбивкою по регіонах і медзакладах одразу за 4 доби. Хоча до того інформація на сайті не оновлювалася 5 днів.

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А от в.о.гендиректора "Центру громадського здоров’я" Ігор Кузін назвав публікацію статистики у спрощеному форматі "помилкою".

"Я думаю, що з боку Міністерства охорони здоров’я це була або технічна помилка, або просто був підвантажений не той файл. Ми розберемося з причинами цього", - зазначив він в інтерв’ю "Радіо Свобода", коментуючи скандальну ситуацію.

Кузін також заявив, що жодних черг на проходження безкоштовного тесту в Україні немає. А державні лабораторії опрацьовують практично всі зразки, які приймають.

Хоча цифри у звітах свідчать про інше.

Що може ховати Кабмін та ЦГЗ, окрім власної недбалості?

Про що ж свідчать останні опубліковані дані по тестуванню по кожній лабораторії? Станом на ранок 11 вересня (напередодні зміни форми подачі даних) у більшості регіонів з тестуванням у державних лабораторіях склалася критична ситуація. Так, у Харківському ОЛЦ впродовж двох днів, що передували закриттю статистики, кількість позитивних випадків складала 51% від усіх проведених тестів. При цьому неопрацьованих зразків на той момент накопичилося 2792 – стільки у цій установі змогли би зробити за 4 доби. У Києві при 30% позитивних випадків неопрацьованих зразків назбиралося на 2,5 дні роботи (2120 зразків). В Одесі натомість, де тестів у державних установах не робили зовсім, рівень позитивності скоротився до 13% на фоні різкого збільшення кількості неопрацьованих зразків.

Цілком можливо, спроба чиновників приховати детальну статистику по тестуванню, була викликана бажанням приховати той факт, що попри обіцянки, загострення епідситуації та зростання попиту на тестування, у держзакладах де-факто роблять менше тестів. Аби це зрозуміти, достатньо поглянути на такий показник, як позитивність. Його видно у старій формі подачі статистики – і ніхто не побачив би його, якби дані продовжили публікувати у новому "урізаному" форматі.

Так от, у вже згаданому Харківському ОЛЦ за останні дні відсоток позитивності сягнув 57%. Такий високий показник може свідчити лише про одне: тести тут проводять, як правило, у тих випадках, коли діагноз COVID-19 практично не викликає сумнівів. Тобто обсяги тестувань не відповідають реальним потребам і реальним обсягам поширення хвороби. Чи не цей факт прагнули приховати чиновники, пробуючи "засекретити" статистку?

А може, на фоні численних скандалів, коли у різних куточках нашої країни громадяни вимушені по кілька діб чекати можливості здати тест, а потім ще стільки ж – очікувати його результатів – головний санітарний лікар не дуже хотів би, аби люди бачили реальну ситуацію з неопрацьованими зразками? У тому ж Харківському ОЛЦ їх назбиралося на 5 діб безперервної роботи – за умови, що нових матеріалів тут не прийматимуть.

Маємо ситуацію, коли державні лабораторії просто-напросто не справляються з напливом бажаючих зробити тест. Однак замість закупівлі більшої кількості реагентів чи відкриття нових лабораторій цю проблему пробують вирішити то приховуванням статистики, то шляхом відмови державних лабораторій від надання послуг населенню, як це було, приміром, тиждень тому з Київським міським лабораторним центром МОЗ, який заявив, що опрацьовуватиме виключно зразки, передані з лікарень.

І тенденція до скорочення обсягів тестування, якщо зважити на зростання відсотку позитивності, триває від початку вересня. А тим часом Віктор Ляшко рапортує про успіхи у боротьбі з коронавірусом.

Замість купувати ШВЛ та тести, держава збільшує видатки на МВС та будує дороги… до моргів

Замість того, аби вкладатися у своєчасне виявлення нових випадків хвороби і таким чином спробувати приборкати епідемію і не допустити колапсу медичної системи – влада воліє витрачати гроші з Фонду боротьби з коронавірусом на себе або на те, на чому можна попіаритися напередодні місцевих виборів:

• Більше половини грошей з Фонду, який складає трохи більше 66 млрд грн, була спрямована на реалізацію програми "Велике будівництво", на якій активно піариться зараз президент України Володимир Зеленський. Ще у червні на ремонт та будівництво доріг державного значення з коронавірусного фонду перекинули 35 млрд. грн. Станом на 14 вересня в асфальт у прямому сенсі цього слова закатали четверту частину цих коштів. Користувачі соцмереж, які читають у новинах про колапс в українських лікарнях, з гіркотою жартують: у сумновідомому італійському Бергамо теж були хороші дороги. Ними виявилося значно зручніше возити до моргів мерців.

• На фінансування лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту із Фонду виділили приблизно 3 млрд грн. З яких витратити спромоглися (!!!) трохи більше 16,7%. А зі 100 млн грн, які залишилися на закупівлю ШВЛ – станом на 14 вересня не було витрачено ні копійки. При цьому Держуправлінню справами було виділено близько 50 млн грн– аби забезпечити засобами індивідуального захисту держустанови. Витрачені ці кошти на чверть.

• Ще однією вкрай важливою для подолання коронавірусу статтею витрат протиковідного фонду стали 2,5 млрд грн для МВС: на доплати співробітникам міністерство вже витратило майже 95% цієї суми. А от з майже 6 млрд грн для доплат медикам (які складають 10% від тих, хто захворів на коронавірус в Україні), лікарі досі не отримали жодної гривні.

• 475,8 млн з Фонду виділили на спорт – не профінансувавши досі ні копійки. Так само чекають обіцяного мільярду і представники шоубізу та туризму, які через карантин втратили засоби до існування на кілька місяців.

• І лише 16 млрд з 66 було вирішено спрямувати за призначенням: стільки виділили на забезпечення медиків засобами індивідуального захисту, виплати їм підвищеної зарплати, закупівлю тестів та ШВЛ).

Але одна з найдивніших статей витрат "ковідних коштів" стосується закупівлі "обладнання для приймальних відділень опорних лікарень". На це спрямовується третина з 16 млрд, що виділені з Фонду на систему охорони здоров’я та напряму пов’язані з протидією коронавірусній пандемії. По факту ж, як стало відомо OBOZREVATEL, 5,3 млрд грн в уряді планують витратити на закупівлю дорогого і не настільки вже потрібного в період пандемії обладнання. За підтримки Кабміну та з благословення президента Зеленського, замість ШВЛів та ПЛР-тестів у переддень другої хвилі коронавірусного захворювання чиновники збираються закупити шалено дорогі комп’ютерні томографи та ангіографи. Вартість одного такого пристрою стартує від 20 млн грн, а придбати їх планують у неймовірній кількості: 161 томограф, 48 ангіографів.

При цьому ні потреби у таких обсягах цієї техніки, ні можливостей для її установки, введення в експлуатацію та подальшого ефективного використання – немає. І тим більше дивно виглядає ця закупівля в умовах, коли, за прогнозами експертів, за збереження існуючої тенденції до поширення коронавірусу вже зовсім скоро лікарям доведеться обирати, кому вистачить наявних у лікарнях ШВЛ, а кому доведеться померти від задухи.

Мотиви абсурдного рішення стають зрозумілішими, якщо придивитися до того, як саме воно ухвалювалося. Дива починаються ще з формулювань ухваленої 8 липня постанови Кабміну, якою і було виділено 5 млрд грн на закупівлю томографів та ангіографів. Неточності та відверті дурниці, які там прописані, наштовхують на думку: ключовим було не бажання медзахист українців посилити, а банальне прагнення відмити кошти. І відсутність реакції з боку влади на опубліковану OBOZREVATEL статтю з приводу цієї закупівлі – тільки зайвий раз це доводить.

Що у світі?

Практично у всіх цивілізованих країнах світу, які зіштовхнулися з пандемією коронавірусу, належному тестуванню чи не з перших днів приділяли значну увагу. І, на відміну від України, оплату цього недешевого задоволення, у Європі та США на плечі та кишені власних громадян перекладати не стали – і вирішили забезпечити можливістю тестування всіх, кому воно потрібно – незалежно від рівня доходів. Тим більше, що попередити поширення хвороби – завжди дешевше, ніж зупиняти епідемію та ліквідовувати її наслідки.

Так, у Німеччині та Нідерландах після відновлення авіасполучення запровадили обов’язкове тестування для всіх, хто прибуває на територію цих держав – навіть за відсутності будь-яких симптомів. Людям ці тести не коштують жодного євро – за все платять з бюджету. Абсолютно безкоштовними від початку пандемії є тести на коронавірус і у Польщі: там усі витрати на проведення тестів взяла на себе держава. З кінця липня безкоштовні тести для населення забезпечує і уряд Франції. А у США приклад масового безкоштовного тестування для усіх бажаючих ще у квітні подав Лос-Анжелес, далі ця практика поширилася на всю територію держави.

Аналогічна ситуація спостерігається і в більшості інших країн. Окрім України.

Коронавірус став серйозним випробуванням для систем охорони здоров’я навіть для найбільш прогресивних держав світу. І більшість з них цей іспит провалила, заплативши за незначні в звичайних умовах недоліки тисячами життів своїх громадян. Українська влада, схоже, так і не зрозуміла, наскільки важливо робити висновки з чужих помилок – і продовжує напускати туману, несамовито піаритися і заробляти на епідемії, замість того, аби використати даровану долею "фору" і підготуватися до зустрічі другої хвилі епідемії.

Тим більше, що, за прогнозами експертів, друга хвиля може стати у рази страшнішою за першу.